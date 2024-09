Dal 14 al 15 settembre torna Connessioni Festival, ecco il programma completo

Connessioni annuncia il programma completo della kermesse. Il tema principale affrontato in questa edizione sarà: “CHE LINGUA PARLA LA GENERAZIONE ‘Z’”. Due giornate con un calendario variegato di appuntamenti dove sociologia, disagi giovanili, emotivi e nuove forme di linguaggio tra i più giovani saranno al centro della manifestazione.

Due giorni in cui tutti gli aspetti della comunicazione e della valorizzazione del territorio cuneese saranno i protagonisti, il tutto assieme ad importanti ospiti che si confronteranno con differenti argomenti, visioni, idee e tendenze, tra diverse generazioni e prospettive con un obiettivo comune: la comunicazione. Un Festival in cui parlare e discutere la comunicazione di oggi e quella del futuro, uno spazio di incontro, dibattito e approfondimento con diversi appuntamenti: dagli incontri dedicati alla cultura, a momenti di intrattenimento con cinema, concerti, spettacoli, workshop e mostre, alla scoperta della città di Cuneo e alla sua valorizzazione.

Un Festival partecipato in diverse location, tra le quali, il Cinema Monviso, l’Open Baladin e il centro culturale “NUoVO”, e altri luoghi di incontro; con un programma ricco di appuntamenti in presenza che coinvolgerà l'intera città di Cuneo. Relatori da incontrare durante il festival, spettacoli e concerti da seguire dal vivo. Un’atmosfera ospitale e vivace per tutti che favorisce la creatività e lo sviluppo delle idee. Importanti sono le collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali il centro culturale “NUoVO”, la Consulta Giovani di Cuneo e l’Associazione “La Voce di Elisa ODV” che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival.

L’evento è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC e del Comune di Cuneo ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo oltre alle importanti partnership con Il Marchio due S.r.l. e Lim Chocolate.

Quest’anno si affronteranno diverse tematiche, ma con un focus principale: “il benessere degli adolescenti e la loro salute mentale”, in particolare sabato 15 settembre al Cinema Monviso sarà presente il Professor Tamburello Antonino che riceverà il premio Connessioni 2024 quale riconoscimento per la divulgazione scientifica nell’ambito di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con obbligo di prenotazione tramite il sito eventbrite.it. Il concerto di sabato 14 settembre presso il centro culturale NUoVO è a pagamento con biglietti disponibili su ticketone.it.

Per info www.connessionifestival.it



Di seguito elenco di tutti gli appuntamenti, le location e gli ospiti della quarta edizione:



Sabato 14 settembre

10.00 Cinema Monviso Prof. Antonino Tamburello “Presentazione del libro: L’amore nasce eterno” edito Mondadori”

16.00 Open Baladin Workshop: Genitori in ascolto. A cura di: Roberta Pellegrino - Psicologa “Tema: come supportare i figli nell’affrontare l’ansia. Laboratorio rivolto a genitori di figli adolescenti.” In collaborazione con l’Ass. La Voce di Elisa Odv.

18.00 Open Baladin Presentazione del libro “Noi voci invisibili” di Elisa Schininà A cura della Dott.ssa Bassignana in collaborazione con l’Ass. La Voce di Elisa Odv

21:30 NUoVO Il Tre Concerto Live

Domenica 15 settembre

17:00 Open Baladin Connessioni Culinarie: Tavola rotonda. Modera Giulia Salis (linkiesta gastronomica) - Niccolò Califano (Masterchef 13) - Chef Maurizio Morganti (Locanda Corona di Ferro) - Chef Fabio Ingallinera (Il Nazionale) - Chef Juri Chiotti (Reis Cibo libero di montagna) - Pasquale Laera (Borgo Sant’anna) - Federico Dutto (fondatore Lim Chocolate

20.00 Open Baladin Cena Stellata a 8 mani a base di cioccolato. - Chef Maurizio Morganti (Locanda Corona di Ferro) - Chef Fabio Ingallinera (Il Nazionale) - Chef Juri Chiotti (Reis Cibo libero di montagna) - Pasquale Laera (Borgo Sant’anna