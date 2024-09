Settembre Magico al Castello di Verzuolo: fantasy, sport e spettacoli per tutta la famiglia

Un settembre ricco di eventi trasformerà la Villa di Verzuolo in un luogo di magia e divertimento, con appuntamenti per tutte le età.

Il weekend del 14 e 15 settembre, in particolare, sarà dedicato agli amanti del fantasy, con un evento speciale intitolato “La Contea del mondo magico di Harry e Gandalf”, ispirata ai personaggi del Signore degli Anelli e Harry Potter.

Sabato 14 settembre, a partire dalle 10, apertura del mercatino con spettacoli a tema, area espositiva con rapaci e rettili e postazione truccabimbi. Ogni 45 minuti, all’interno del castello, percorso interattivo magico e tour guidato agli interni del maniero. A tutti i partecipanti al percorso verrà consegnata la “Lettera di Hogwarts”. Alle 21,45 sotto la tensostruttura ballo del ceppo, come da tradizione fantasy, e serata musicale con dj Gino. Domenica dalle 10 mercatino, spettacoli a tema, area rapaci e rettili e truccabimbi. La caccia al tesoro magica si svolgerà in tre momenti: alle 10, alle 14 e alle 16. Ogni partecipante riceverà al termine la “Lettera di Hogwarts”.

PRENOTAZIONI E TRENINO

Prenotazione obbligatoria per esigenze organizzative a percorso interattivo e caccia al tesoro: www.villadiverzuolo.it. Info: 351-4204004.

Per tutta la durata dell’evento il trenino magico farà la spola tra piazza Buttini (centro della Villa) e il castello di Verzuolo e un servizio navetta è garantito tra piazza Willy Burgo (centro di Verzuolo, con ampio piazzale per parcheggio) e il borgo antico. Sotto la tensostruttura sempre in funzione il servizio bar e ristoro (con panini e piatti caldi e freddi) a cura della Pro Villa. Costi: solo parco e attività esterne gratuito fino a 6 anni, 5 euro fino a 15 anni, 7 euro per tutti gli altri. Parco e percorso interattivo o caccia al tesoro: gratuito fino a 6 anni, 5 euro fino a 12 anni, 14 euro per tutti gli altri.

“PRIMI SPRINT - PAOLO CON NOI”: GARA CICLISTICA IN MEMORIA DI PAOLO SALVATICO

Il pomeriggio di sabato il borgo antico sarà protagonista della corsa ciclistica “Primi Sprint - Paolo Con Noi", organizzata dalla Esperia Piasco. In gara la categoria Giovanissimi, dai 4 ai 14 anni. Ritrovo alle 14,30, gara nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio spettacolo di magia per i piccoli atleti. La cena, nel ricordo di Paolo Salvatico, è aperta a tutti e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Costi: adulti 19 euro; bambini 12 euro. Prenotazioni: 351-4204004.

FOCACCE E MUSICA AL “LAST SUMMER PARTY”

Sabato, alla sera, la caffetteria Quattro Gatti presenta il “Focaccia Last Summer Party”, con aperitivo musicale a base di focacce gourmet, concerto degli Aniram Project, cocktail e un pizzico di magia. Info e prenotazioni: 392-3506547.

DA ZELIG ARRIVA VERDUCI

La settimana successiva, giovedì 19 settembre, super ospite della location più antica di Verzuolo sarà Giorgio Verducci. La Pro Villa propone una serata inedita con visita al castello, apericena e spettacolo di cabaret in collaborazione con Generali Savigliano.

Ritrovo alle 18 per il tour, e a seguire, a tavola tris di antipasti, pasta, formaggio, dolce e consumazione a 20 euro (15 euro per chi fa solo apericena). Prenotazioni al 351-4204004.

Dalle 20,30, con il suo ultimo, esilarante show “Una vita più cool” il comico milanese reso celebre dallo Zelig metterà in scena l’infervorato predicatore americano Padre Donovan e tanti altri personaggi che lo hanno reso celebre.

L’evento, condotto da Andrea Caponnetto, permette di raccogliere fondi a favore dell’associazione mantese L’Airone.

Prenotazione obbligatoria per lo spettacolo sul form Generali: https://agenzie.piugenerali.it/it/iscrizione-evento/e77942482dd30e1bc70d36cec7b6bc8c.

È vietato salire in auto, servizio navetta gratuito da piazza Willy Burgo.