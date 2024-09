Tutto pronto per la riapertura della biblioteca per ragazzi di Cuneo Sud

Lunedì 16 settembre la Biblioteca per Ragazzi di Cuneo Sud riapre al pubblico, dopo importanti lavori di riorganizzazione delle raccolte volti a valorizzarle e renderle più facilmente fruibili, con il seguente programma:

alle 16 – apertura della Biblioteca

alle 17 – letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura

alle 17.45 – merenda per tutti i bambini in collaborazione con il Bar Centro Cuneo 2



Le letture sono gratuite e non è necessaria la prenotazione.



La chiusura della Biblioteca ha permesso di predisporre il passaggio al prestito informatizzato in modo da uniformare il servizio con quello offerto dalla Biblioteca 0-18 e dalla Biblioteca civica. Al primo accesso, è previsto (anche per i già iscritti) un nuovo tesseramento: i bambini e ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore per la firma di un’autorizzazione e sarà necessario esibire il codice fiscale del minore e un documento di identità del genitore che firma.



È possibile scaricare il modulo autorizzazione minori dal sito della biblioteca, compilarlo e allegare copia della carta d’identità del firmatario in modo che il minore possa procedere al tesseramento anche senza la presenza di un genitore.



Un grazie sentito alle volontarie dell’associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura odv ets che da più di trent’anni assicurano l’apertura della biblioteca e anche in questo momento di importanti cambiamenti hanno collaborato attivamente ai lavori, mettendo a disposizione risorse economiche proprie. Un ringraziamento anche alla Fondazione del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de Baldi per il sostegno economico.



La Biblioteca per Ragazzi di Cuneo sud è aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18.