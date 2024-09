Bra, benedizione dei bambini al Santuario tra sorrisi e solidarietà

Festa patronale di Bra in archivio lunedì 9 settembre con la benedizione e l’affidamento alla Madonna di bambine, bambini, ragazze, ragazzi e dei loro familiari.

Una tradizione che, anno dopo anno, è in grado di unire diverse generazioni sotto il segno della fede e dell’amore. Erano particolarmente invitati i più piccoli, ma è una buona opportunità anche per i grandi.

Riti ogni mezz’ora a partire dalle 14.30 con un viavai interminabile di gente in omaggio alla Vergine. «Chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel Regno dei Cieli!» (Matteo 18,1-5). Ecco la vera grandezza: crescere in sapienza, età e grazia, mantenendo la semplicità e la freschezza dei piccoli.