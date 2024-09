Nuovo anno scolastico, tra il 16 e il 25 settembre quattro Open Day per presentare le proposte dedicate alle scuole del Rondò dei Talenti

Back to school, back to Rondò dei Talenti: il polo educativo della Fondazione CRC tra lunedì 16 e mercoledì 25 settembre propone quattro Open Day per raccontare le proposte dedicate alle scuole, non solo della provincia di Cuneo, per l'anno scolastico 2024/25.

Si inizia lunedì 16 settembre alle 17 con un incontro rivolto ai dirigenti scolastici al quale è possibile iscriversi al link bit.ly/open-day-dirigenti-scolastici, poi tre appuntamenti dedicati agli insegnanti, tutti alle ore 17. Lunedì 23 settembre il Plin - Projects for Learning Innovation illustrerà le attività di innovazione didattica promosse al secondo piano del Rondò dei Talenti, martedì 24 sarà il turno della Fondazione CRC, che illustrerà le proposte didattiche costruite insieme agli enti del territorio, per chiudere mercoledì 25 con la Città dei Talenti e le iniziative di orientamento scolastico previste nei prossimi mesi.

PLIN – PROJECTS FOR LEARNING INNOVATION

Lunedì 23 settembre alle ore 17 il Progetto Plin (Projects for Learning Innovation) illustrerà la sua offerta formativa arricchita di molte novità (per iscrizioni info@plineducation.it). Tornano i Laboratori STEAM per le scuole secondarie della provincia, con nuove proposte: Arti e cultura in digitale, Scienza con il cibo, Making, Robotica e Internet of Things, Sostenibilità Ambientale e strumenti digitali, e tanto altro. Continua la formazione STEM dedicata ai docenti e si rinnovano i Family Lab, gli incontri dedicati ai genitori e agli studenti per imparare a muoversi nella scuola del digitale. E da quest’anno nascono le offerte dedicate ad adolescenti e ai più piccoli: le ACADEMY TEEN, le giornate KIDS&FAMILY e le IMPACT SCHOOLS. Non mancherà una ricca programmazione di EVENTI culturali che affrontano i temi dell’innovazione legata alle sfide del territorio: salute e benessere, turismo e outdoor, cibo e ambiente. Tutte le attività sono gratuite.

FONDAZIONE CRC PER RONDÒ DEI TALENTI

L'incontro di martedì 24 settembre alle ore 17 (iscrizioni al link bit.ly/open-day-insegnanti) sarà l'occasione per approfondire la novità della terza stagione scolastica del Rondò dei Talenti, articolate in 35 laboratori per le scuole (4 per la scuola dell'infanzia, 10 per la scuola primaria, 13 per la scuola secondaria di primo grado, 8 per la scuola secondaria di secondo grado). Dalla musica alla pittura, dalla robotica alla scrittura, passando per il circo, il teatro e molte altre discipline, i laboratori, curati dalla Fondazione CRC e da enti selezionati nel bando Attività al Rondò 2024/25, mirano a far scoprire e promuovere il talento nelle diverse aree di sviluppo e di crescita. Un vero e proprio catalogo di attività gratuite, raccolte in un opuscolo che sarà distribuito durante l’evento e consultabile sul sito www.rondodeitalenti.it: le scuole potranno iscriversi tramite il sito del Rondò dal 1° al 4 ottobre, fino a esaurimento disponibilità. I laboratori prenderanno il via dal 14 ottobre e ogni scuola potrà prenotare un massimo di 10 slot. CITTÀ DEI TALENTI Mercoledì 25 settembre alle ore 17 sarà il momento della Città dei Talenti, lo spazio orientativo all’interno del Rondò, in cui bambini e bambine, ragazzi e ragazze sperimentano un percorso dedicato a riconoscere i propri interessi e le proprie abilità, attraverso attività ludico-creative individuali e di gruppo. Per l’anno scolastico 2024/25 le offerte vengono ulteriormente arricchite: oltre a “Una giornata talentuosa in Città” - il nuovo percorso esperienziale di esplorazione dei talenti e delle professioni rivolto alle scuole primarie (classi III, IV e V), alle scuole secondarie di I grado (classi I e II) -, si potranno prenotare laboratori dedicati all’orientamento precoce aperti a tutte le classi degli Istituti comprensivi. Non mancheranno attività rivolte alle famiglie e momenti di formazione per insegnanti e operatori. Per partecipare all’open day è consigliato prenotarsi al link bit.ly/open-day-citta-dei-talenti, per info info@cittadeitalenti.it

SOSTEGNO ALLE SPESE DI TRASPORTO

Per la copertura delle spese di trasposto, le scuole che partecipano ai laboratori potranno presentare una richiesta di contributo all'interno del bando di Fondazione CRC Talenti in Movimento, sempre aperto, che prevede l’assegnazione di contributi fino ad un massimo di 2.100 euro. Il bando è consultabile alla pagina https://fondazionecrc.it/cosafacciamo/talenti-in-movimento-2/ Tutte le informazioni sulle diverse attività progettuali proposte e i link per iscriversi ai quattro Open Day di settembre sulle pagine www.rondodeitalenti.it e www.fondazionecrc.it