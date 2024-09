Saluzzo, tanti auguri Croce Verde: tutto pronto per la celebrazioni dei primi 45 anni

La Croce Verde di Saluzzo quest' anno festeggia i suoi primi 45 anni! Nata dalla visione di 20 saluzzesi che avevano in animo di aiutare concretamente il prossimo in un' ottica laica e all'insegna della fratellanza e dell'empatia.



Dalla visione alla realtà. Da quel lontano 1979 di strada se ne è percorsa tanta. La formazione ha avuto un ruolo sempre più importante nella vita associativa, senza dimenticare mai che il volontariato ne costituisce l'ossatura.



In un contesto sociale sempre più performante, la richiesta di professionalità da parte delle Istituzioni di riferimento, ha determinato il conseguimento di importanti risultati che hanno portato l'Associazione ad essere una delle realtà piú strutturate sul territorio nell'ambito del soccorso e in tutte le attività nelle quali si declina l'accompagnamento dei pazienti e l'assistenza a manifestazioni ed eventi.



L'impegno fattivo e indispensabile durante l'epidemia COVID ha portato l'Amministrazione Comunale a conferire all'Associazione la Cittadinanza Onoraria nel 2021. Recentemente si è ottenuta anche la Certificazione ISO 9001 che attesta, in modo formale, l'alta qualità degli standard Croce Verde. La necessità di essere sempre attenti alle esigenze del territorio, ha determinato la creazione di una sezione di Protezione Civile con la formazione specifica di volontari soccorritori.



Sulla scia di questo importante cammino e per ringraziare la cittadinanza della costante vicinanza e supporto, la Croce Verde Saluzzo vuole festeggiare questo traguardo, sabato 21 settembre in piazza Cavour.



Verrà istituito il "Villaggio del Soccorso" dove saranno allestiti vari stand con lo scopo di portare a conoscenza i settori nei quali i suoi volontari sono costantemente impegnati. Ci saranno postazioni per la rilevazione della pressione e della saturazione, verranno date informazioni sulle tecniche da porre in atto per disostruire le vie aeree nei bambini, come gestire piccole emorragie, come effettuare un corretto massaggio cardiaco. Sarà presente anche la neonata Protezione Civile. Inoltre i bambini troveranno area gioco con la possibilità di fare un percorso guidando con una piccola ambulanza, disegnare, ricevere piccoli gadgets e fare...merenda! Tutto all'insegna della totale gratuità.



Invece, domenica 22 settembre ci sarà la sfilata per le vie cittadine di volontari e mezzi, la Santa Messa in Duomo e il pranzo sociale in sede.



Insomma, la Croce Verde Saluzzo c'è!