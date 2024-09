Alba Cheer: tre coach di Innsbruck in visita alla Palestra Titans

Una piacevole visita da parte di tre coach austriache della Swarco Raiders Cheerleader di Innsbruck ha vivacizzato il weekend della Palestra Titans.

Già impegnati con i coach di Cheer IQ per il primo stage dell'anno, gli atleti di Alba Cheer hanno ospitato con piacere la presenza delle tre allenatrici, che hanno voluto conoscere più da vicino la realtà della Palestra Titans e apprezzarne lo sviluppo tecnico raggiunto in questi anni.

Le visitatrici, oltre a soffermarsi in modo particolare sul lavoro svolto in palestra, sono rimaste entusiaste del complesso organizzativo che comprende anche gli spazi di Casa Titans, captando il progetto sportivo della Titans nella sua totalità.

Ospitare coach internazionali che vedono la realtà albese come punto di riferimento e desiderano captarne i "segreti" è sicuramente motivo di orgoglio per dirigenti e coach di Alba Cheer, che guardano all'intensificarsi delle collaborazioni nazionali e internazionali come ad un valore aggiunto.

La condivisione e lo scambio di competenze e positive esperienze possono solo fare del bene ad un movimento in costante crescita come quello del cheersport.