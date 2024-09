Ciclismo: spettacolo ed applausi alla Giornata Rosa di Racconigi

Grande successo organizzativo per la “Giornata Rosa” di Racconigi, andata in scena nella mattinata di domenica 8 settembre sulle strade della città in provincia di Cuneo.

La manifestazione, riservata alla categoria donne open, ha assegnato l’undicesima edizione del “Trofeo Latterie Inalpi - Trofeo Annibale Viterie”, il “Memorial Pinuccio Chiavassa”, grande ex ciclista dilettante piemontese, il “Memorial Andrea Chiavassa”, ex presidente del Racconigi Cycling Team, ed il “Memorial Franco Traversa”, papà dell’attuale presidente Silvio Traversa.

In cabina di regia, come da tradizione, il glorioso Racconigi Cycling Team del team manager Claudio Vassallo, che non si è fatto intimorire nemmeno dalla pioggia, caduta abbastanza copiosa in particolare nelle fasi finali di gara.

Le 98 atlete, 38 elite e 60 Junior, che hanno risposto all’invito degli organizzatori piemontesi, si sono sfidate sulla distanza di 106,8 chilometri spalmati sulle strade di due distinti circuiti cittadini completamente pianeggianti, ma particolarmente tecnici.

Il primo ad ampio raggio, ripetuto per 8 volte, ha toccato le località di Racconigi (Piazza Carlo Alberto, via Regina Margherita, Tangenziale Ovest - bivio Pedaggera), Cavallerleone (via Carlo Alberto, via Ruffia, via Cascinette, via Murello, via Rubattera, via Macramorta), Pedaggera e Racconigi (corso Principe di Piemonte), mentre il secondo, più breve, è stato ricavato nel cuore di Racconigi (via Regia Margherita, Tangenziale Ovest e corso Principe di Piemonte).

Nel corso del terzultimo ‘giro grande’ è nata l’azione decisiva, grazie ad un quintetto ben assortito formato dalla campionessa del mondo in carica della MTB Eliminator Gaia Tormena (Isolmant - Premac - Vittoria), dalle venete Livielle Ongarato (Horizons Fullgas), Emma Bernardi (Team Mendelspeck Ge-Man) ed Asia Sgaravato (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) e dall’australiana Abby Mclain (Team SKCC).

Il perfetto accordo tra le fuggitive ha fatto piombare il gruppo ad un ritardo di oltre un minuto, non permettendo nessun tipo di ricongiungimento. Lo sprint finale ha premiato la vicentina di Sandrigo Emma Bernardi, che non ha dato scampo alla valdostana Gaia Tormena, al migliore risultato in carriera in una competizione su strada, ed alla corregionale Livielle Ongarato, al primo podio stagionale. La veronese Asia Sgaravato, quinta al traguardo, si è dimostrata la più forte della categoria junior.

Il gruppo, giunto al traguardo con un ritardo di 31 secondi dalle cinque fuggitive, è stato regolato in volata dalla portacolori dell’U.C. Conscio Pedale del Sile Matilde Cenci, seconda classificata tra le junior, davanti alla bresciana Emanuela Zanetti (Isolmant - Premac - Vittoria).

La competizione si è ravvivata anche ai traguardi volanti, collocati sotto lo striscione d’arrivo al secondo, al quarto, al sesto, all’ottavo ed al decimo passaggio. Nella speciale graduatoria finale, con in palio anche la maglia verde firmata CRF (Cassa di Risparmio di Fossano spa), ha primeggiato la rappresentante del team Horizons Fullgas Livielle Ongarato, davanti a Yelizaveta Sklyarova (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo) e ad Asia Sgaravato.

Alle ricche premiazioni non sono voluti mancare il Presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, l’Assessore Regionale Marco Gallo, il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il primo cittadino di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, il Consigliere con delega politica del comune di Racconigi Andrea Pettiti ed in rappresentanza della Cassa di Risparmio di Savigliano, il direttore della filiale di Racconigi, Giovanni Quaglia.

La manifestazione, resa più internazionale dalla presenza della formazione di matrice australiana Team SKCC con al via atlete provenienti da Australia e Nuova Zelanda, ha goduto del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e del patrocinio della Città di Racconigi.

Presente al traguardo anche il commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo su strada Paolo Sangalli, che ha sciolto ogni dubbio riguardo le convocazioni in vista degli imminenti “Campionati Europei”.

ORDINE D’ARRIVO OPEN “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI - TROFEO ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN):

1) Bernardi Emma (Team Mendelspeck Ge-Man) Km 106,8 in 2h44’16” alla media di 39,010 Km/h

2) Tormena Gaia (Isolmant-Premac-Vittoria)

3) Ongarato Livielle (Horizons Fullgas)

4) Mclain Abby (Team SKCC)

5) Sgaravato Asia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink) a 4”

6) Cenci Matilde (UC Conscio Pedale del Sile) a 31”

7) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

8) Sacchi Chiara (Team Mendelspeck Ge-Man)

9) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera)

10) Paset Susan (Breganze Millenium)

ORDINE D’ARRIVO ELITE “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI - TROFEO ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN):

1) Bernardi Emma (Team Mendelspeck Ge-Man)

2) Tormena Gaia (Isolmant-Premac-Vittoria)

3) Ongarato Livielle (Horizons Fullgas)

4) Mclain Abby (Team SKCC)

5) Zanetti Emanuela (Isolmant-Premac-Vittoria)

6) Sacchi Chiara (Team Mendelspeck Ge-Man)

7) Miotto Giulia (Team Mendelspeck Ge-Man)

8) Sklyarova Yelizaveta (BTC City Ljubljana Zhiraf Ambedo)

9) Zanetti Emma (Team Mendelspeck Ge-Man)

10) Wentz Alia (Team SKCC)

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “GIORNATA ROSA - TROFEO LATTERIE INALPI - TROFEO ANNIBALE VITERIE” A RACCONIGI (CN):

1) Sgaravato Asia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

2) Cenci Matilde (UC Conscio Pedale del Sile)

3) Iaccarino Virginia (Biesse-Carrera)

4) Paset Susan (Breganze Millenium)

5) Belotti Misia (CC Canturino 1902 ASD)

6) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team)

7) Baima Anita (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)

8) Siri Irma (UC Conscio Pedale del Sile)

9) Dalbosco Lara (Petrucci Gauss Cycling Team)

10) Tagliavini Giorgia (Bft Burzoni-Vo2 Team Pink)