Settembre di "Porte aperte" con il Volley Savigliano

Sei un giovane nato dal 2008 in avanti? Anche tu ti sei emozionato vedendo i grandi risultati ottenuti dalla pallavolo italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024?

Il Volley Savigliano ti offre un'occasione per metterti alla prova, con un mese di open day rivolti a tutti!

Da lunedì 2 e per tutto il mese di settembre, infatti, il Palazzetto dello Sport di Via Giolitti 1 e le Scuole Medie Schiaparelli di Via Claret 10 fanno da contorno a una serie di giornate ad ingresso libero in cui sarà possibile provare a giocare a pallavolo, seguiti dai tecnici biancoblù.

Gli "Open day" sono divisi in base alle fasce d'età, con questi appuntamenti settimanali: il martedì per i bambini in età Volley S3; il martedì e il venerdì per gli Under 13; il mercoledì e il venerdì per gli Under 15; il martedì e il mercoledì per gli Under 17.

Per maggiori informazioni o per avere le date e gli orari specifici, contattare Mirella Fiorito al 333.6349542.