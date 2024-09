Affari tuoi stasera non va in onda: inizio di settimana con stop a De Martino

(Adnkronos) - Nonostante gli ottimi ascolti, Affari Tuoi va in pausa. Stasera il game show condotto da Stefano De Martino non andrà in onda, anche se fino a ieri, domenica 8 settembre, i risultati sono stati ottimi: con 3.680.000 spettatori e il 19,8% ha vinto ancora una volta l'Access Prime Time.

Il programma lascia il posto alla Nazionale italiana di Luciano Spalletti, come era già accaduto venerdì 6 settembre. L'Italia sfida Israele nella partita valida per la seconda giornata dei gironi della Uefa Nations League.

Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda martedì 10 settembre 2024, sempre alle 20:30 su Rai 1.