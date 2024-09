Bra, la pioggia non spegne la devozione alla Madonna dei Fiori [FOTO]

Festa patronale bagnata, ma partecipata. La pioggia non ha spento la devozione alla Madonna dei Fiori di Bra con tanta gente che, dopo i giorni della Novena, ha stipato il Santuario anche per tutta la solennità di domenica 8 settembre.

Ricca di spunti la sua omelia sulla pagina del Vangelo di Luca in cui Maria visita la cugina Elisabetta per poi intonare il canto del Magnificat. «Maria è una ragazza amata infinitamente da Dio. La sua storia di tenerezza insegna il valore del silenzio, che fa scendere nel cuore l’amore che Dio ci dona sempre», ha detto monsignor Repole, che ha concluso con l’invito a «Sperimentare l’amore, prendendo la forma di Gesù per essere nella gioia e lontani dalla tristezza, perché, come dice San Paolo, tutto concorre al bene».