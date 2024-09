Folgorato da fulmine in casa dei genitori, morto cantante neomelodico Carmine Diamante

(Adnkronos) - Stava giocando con i nipoti nel cortile della casa a Castel Vorturno, dove i genitori stavano passando le vacanze, quando, toccato il rubinetto di una fontana (ora isolata dai vigili del fuoco), è stato folgorato da un fulmine. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri. Carmine Saturno, cantante neomelodico conosciuto come Carmine Diamante, è arrivato nell'ospedale di Caserta, portato dai familiari, ormai senza vita.

Il corpo del 36enne, nato a Napoli ma residente a Grazzanise, nel casertano, è stato portato nell'istituto di medicina legale dell'ospedale di Caserta a disposizione della procura per l'esame autoptico. Sul posto i carabinieri di Castel Volturno e Mondragone, insieme ai vigili del fuoco. Le indagini sono concentrate per capire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il motivo per il quale si sia accumulata tensione nella fontana.