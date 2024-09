iPhone 16 Pro e Pro Max, i nuovi smartphone: schermi più grandi e fotocamere incredibili

(Adnkronos) -

Apple ha svelato oggi i suoi nuovi smartphone flagship: iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Progettati intorno ad Apple Intelligence, questi dispositivi promettono di rivoluzionare l'esperienza utente, offrendo un design innovativo, schermi più grandi, prestazioni ineguagliabili e funzionalità all'avanguardia.

iPhone 16 Pro sfoggia un design completamente rinnovato, con cornici più sottili che mai su un prodotto Apple. Il modello Pro vanta un ampio display da 6,3 pollici, mentre il Pro Max si spinge oltre con un gigantesco schermo da 6,9 pollici, garantendo un'esperienza visiva immersiva e coinvolgente. Disponibili in quattro colorazioni: Black Titanium, White Titanium, Desert Titanium e Natural Titanium.

Il cuore pulsante di iPhone 16 Pro è il nuovo chip A18 Pro, un prodigio di ingegneria che sfrutta transistor a 3 nm di seconda generazione. Con un Neural Engine a 16 core capace di eseguire 35 trilioni di operazioni al secondo, l'A18 Pro offre prestazioni più veloci ed efficienti, con un aumento del 17% nella larghezza di banda della memoria. Le funzionalità di Intelligenza Artificiale di Apple sono fino al 15% più rapide rispetto all'A17 Pro, aprendo nuove possibilità per l'interazione uomo-macchina. La GPU a 6 core garantisce prestazioni grafiche del 20% più veloci e un ray tracing due volte più rapido rispetto al predecessore. La CPU a 6 core, con 2 core ad alte prestazioni e 4 core ad alta efficienza, è il 15% più veloce dell'A17 Pro, pur consumando il 20% in meno di energia, stabilendo un nuovo standard per l'efficienza energetica.

iPhone 16 Pro ridefinisce la fotografia mobile con funzionalità "mai viste prima". La fotocamera Fusion da 48MP, dotata di un sensore quad-pixel di seconda generazione, elimina il ritardo dell'otturatore per foto ProRAW e HEIF a 48MP. L'obiettivo ultra grandangolare da 48MP offre una prospettiva più ampia, mentre il teleobiettivo 5x consente di catturare dettagli lontani con una nitidezza sorprendente. La registrazione video raggiunge nuovi livelli con il supporto per 4K a 120 fotogrammi al secondo, offrendo una fluidità incredibile.

La funzione di regolazione della velocità di riproduzione dopo la cattura consente di personalizzare i video in modo creativo. iPhone 16 Pro integra quattro microfoni di qualità professionale per registrazioni audio di livello superiore. La cattura audio spaziale e la nuova funzione Audio Mix, basata sull'apprendimento automatico, consentono di isolare le voci e ridurre il rumore di fondo, offrendo un controllo senza precedenti sulla qualità audio.

I prezzi partono da 1.229 euro per l'iPhone 16 Pro e 1.479 per iPhone Pro Max. I preordini iniziano venerdì 13 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 20 settembre.