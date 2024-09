Maltempo, da Milano a Roma piogge e vento sferzano l'Italia: danni e disagi

(Adnkronos) - Mentre il maltempo si sposta oggi verso Sud, si contano i danni dei violenti nubifragi che si sono abbattuti ieri e stanotte nelle regioni del Centro-Nord, provocando allagamenti, problemi alla viabilità e alberi abbattuti dal vento. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, Lombardia e a Roma.

Vento e pioggia hanno colpito ieri tutte le province della Toscana, 340 interventi svolti dai pompieri, in particolare a Firenze dove sono stati effettuati 50 interventi: soccorse alcune persone all’interno delle loro auto bloccate nei sottopassi stradali e locali al piano terra o seminterrati allagati.

Squadre sono state impegnate nella notte a Roma, con 150 interventi, per alberi e rami pericolanti, danni d'acqua, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite nella capitale sono state via della batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli; in provincia, interventi ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

A Fregene, intorno all'una e mezza della notte scorsa, è crollata parte del tetto della chiesa San Gabriele dell'Addolorata, in via Silvi Marina. Danneggiato il ristorante vicino, fortunatamente chiuso in quel momento. Non risultano feriti. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per le verifiche strutturali.

In Lombardia i vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente nella notte per far fronte alle decine di richieste giunte alle sale operative provinciali. Le aree maggiormente colpite sono state quelle di Lecco e Monza Brianza.

Ed è stato annullato a causa delle condizioni meteo avverse il nuovo tentativo da parte dei soccorritori di raggiungere i quattro alpinisti dispersi, due italiani e due coreani, sul Monte Bianco. L'intervento sarà possibile non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Il Soccorso Alpino valdostano è in costante contatto con le famiglie degli alpinisti italiani coinvolti.