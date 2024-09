Papa Francesco a Timor Est, terza tappa del viaggio apostolico

ROMA (ITALPRESS) - L'aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato all'aeroporto internazionale di Dili, capitale di Timor Est, dove è stato accolto dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro. Si tratta della terza tappa del viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore, uno dei viaggi papali più lunghi di sempre.Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto dei fiori e una sciarpa, il tipico tais. Dopo un breve colloquio con il presidente ed il premier, il Pontefice ha raggiunto la nunziatura apostolica. Nel pomeriggio in programma la cerimonia di benvenuto al palazzo presidenziale, la visita al Capo dello Stato e l'incontro con autorità, società civile e corpo diplomatico.- foto Ipa -(ITALPRESS).