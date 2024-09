Sinner vince US Open, Drake perde scommessa super

(Adnkronos) -

Pronosticare la vittoria di Jannik Sinner nella finale degli US Open non era un azzardo. Prima del match, che l'azzurro ha vinto in 3 set contro lo statunitense Taylor Fritz, alle considerazioni tecniche si è aggiunto un elemento che avrebbe dovuto cancellare i residui dubbi e le ultime incertezze: Drake, come riferisce il network Espn, prima della finale ha scommesso 210mila dollari sulla vittoria di Fritz. Il 38enne rapper canadese, all'anagrafe Aubrey Drake Graham, è un appassionato di sport - in particolare tifoso dei Toronto Raptors nella Nba - e uno scommettitore.

Drake punta grosse cifre su eventi di ogni tipo ma, a giudicare dai risultati, non è propriamente un giocatore sempre competente. Su Instagram pubblica le ricevute delle puntate vincenti. Non c'è traccia social, spesso, dei clamorosi flop: evidentemente si fa ingolosire da quote particolarmente invitanti e finisce per collezionare giocate perdenti, con una preoccupante regolarità. L'ultimo buco nell'acqua è legato appunto alla finale degli US Open. Fritz sconfitto, Sinner campione e Dreake brucia 210mila dollari.

Nel curriculum recente del rapper scommettitore ci sono altri flop che, secondo il magazine Forbes, dall'inizio dell'anno sono costati complessivamente 2,5 milioni di dollari. Nell'ultima Coppa America di calcio, Drake ha scommesso che il Canada avrebbe battuto l'Argentina. Risultato: vittoria di Messi e compagni. A giugno ha puntato mezzo milione sul trionfo degli Edmonton Oilers nelle finali NHL per la Stanely Cup e mezzo milione sui Dallas Mavericks campioni NBA. Risultato: due sconfitte. A maggio aveva piazzato 565mila dollari sul successo di Tyson Fury nel Mondiale dei pesi massimi. Invece, ha vinto l'ucraino Oleksandr Usyk. A onor del vero, l'artista può vantare anche vincite milionarie: ha iniziato l'anno azzeccando la vittoria dei Kansas City Chiefs nel Super Bowl NFL e ha incassato 2,3 milioni. Da lì in poi, però, solo flop. E Sinner ringrazia.