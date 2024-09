Accessori auto per ogni stagione

Manutenzione? Sì, anche per la sicurezza e il comfort all’interno dell’auto

Quando si parla di manutenzione dell’automobile giustamente si fa riferimento alle parti più conosciute come il motore, i freni, tenere sotto controllo i vari livelli dell’olio, gli pneumatici e così via. Certamente questi sono aspetti il cui monitoraggio va effettuato con certosina regolarità. Tuttavia, sono anche altre le cose da prendere in considerazione per mantenere la vettura in un ottimo stato e contribuire anche al maggiore comfort di chi la guida o chi ci viaggia.

Protezione dal calore estivo e dai fastidi delle temperature basse le periodo più freddo

Avete mai pensato agli accessori? O meglio, avete mai fatto riferimento agli accessori in riferimento alle diverse stagioni dell’anno? Può sembrare un argomento di minore importanza ma non è assolutamente così. A seconda dei periodi l’automobile avrà bisogno di specifici accessori per viaggi sicuri e comodi. Dai coprisedili ai tappetini invernali, questi e molti altri dovranno entrare nel vostro personale taccuino per controllare se la vettura dispone di tutto di cui necessita. Un esempio? Guardate l'immagine coprisedili per Panda tratta da Autoparti. Il fine? Proteggere l’auto dal calore estivo e mantenere gli interni nel migliore die modi nei mesi invernali. Ma non solo.

Togliere il ghiaccio sul vetro in inverno e tenere sempre le catene

Ad esempio, pensate mai all’inizio della stagione autunnale/invernale a controllare lo stato dei vostri tergicristalli? Sì, certo, la pioggia potrebbe creare fastidi anche in estate ma la stagione più fredda potrebbe portare anche neve e ghiaccio, pericolosi per l’impossibilità di avere una buona soluzione sul parabrezza. E se la mattina trovaste del ghiaccio duro da togliere? Il mercato di riferimento offre anche delle soluzioni spray da applicare e in pochi secondi neve e ghiaccio si scioglieranno per potervi permettere di guidare la vostra automobile in tutta tranquillità. E le catene da neve? Vi assicurate che siano proprio lì al proprio posto pronte ad essere utilizzate in caso di necessità? E ancora avete poi mai provato i tappetini in pvc? Adatti sia per la parte anteriore che per quella posteriore con una speciale moquette antimacchia (e un disegno particolare) saranno sempre puliti da acqua, fango, neve e anche fango.

Protezione dal sole per i vetri l’estate e coprisedili contro il sudore

Quante volte sentiamo il bisogno di proteggerci dai raggi del sole specialmente in estate? Ebbene potrete acquistare la giusta protezione solare attraverso comode pellicole solari da applicare ai finestrini laterali così come al lunotto posteriore. La luce del sole, fortissima all’inizio, non sarà più un problema ma al contrario la luce stessa sarà anche piacevole da far entrare all’interno dell’abitacolo con l’assorbimento del calore. Rimanendo sempre nel periodo estivo ottimi sono anche i coprisedili con schienale di particolare tessuto come ad esempio la carta tessile. Chi li ha provati ne ha trovato subito grande beneficio: il tessuto è antisudore e farà traspirare l’aria mantenendo asciutti gli schienali anteriori.