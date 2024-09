Skiroll: tutto pronto per i Mondiali in Val di Fiemme, l'Italia di Becchis e Sordello tra le squadre da battere

Ancora due giorni al via dei Mondiali di skiroll, che si terranno in Val di Fiemme dal 12 al 15 settembre prossimi. Le gare di Fiemme avranno una doppia valenza: oltre ad assegnare le medaglie iridate, assegneranno punti anche per la Coppa del mondo, che terminerà proprio a fine week-end.

Partecipazione record di 32 nazioni per la kermesse trentina, alla quale l’Italia si presenta come una delle più serie contendenti.

Dopo la cancellazione della rassegna prevista per la stagione passata, si ripropone dunque l’appuntamento con la Val di Fiemme, che aveva già ospitato l’appuntamento con le medaglie iridate nel 2021, quando l’Italia inanellò quattro centri: i due ori di Matteo Tanel ed Emanuele Becchis, rispettivamente nella 16 km skating e nella sprint, l’argento di Sordello e Brocard nella Team Sprint femminile e il bronzo dello stesso Tanel nella mass start conclusiva.

Bottino che è considerato ripetibile dalla squadra guidata dal dt Emanuele Sbabo, soprattutto alla luce della crescita di molti atleti, in primis Tommaso Dellagiacoma, ma anche Michele Valerio, Riccardo Masiero, Maria Eugenia Boccardi e Alba Mortagna, tutti sul podio di Coppa del mondo in questa stagione. Naturalmente, i “veterani” Becchis e Tanel rimangono due punti fermi e proveranno a ripetersi sui tracciati fiemmesi.

Il programma prenderà il via il 12 settembre con le mass start (senior e junior), con partenze stabilite fra le 16 e le 17.45.

Venerdì 13 sarà il giorno delle sprint, con le qualificazioni che prenderanno il via alle 16 e saranno immediatamente seguite dalle finali.

Team sprint per dare il via alla giornata di sabato 14, con inizio del programma alle 15 e finali fra le 16 e le 17.Domenica il programma si chiude con le mass start che riproporranno, in versione estiva, la salita al Cermis, come succede da anni nel Tour de Ski.

Al termine delle gare, oltre al conteggio delle medaglie iridate, si avrà anche l’annuncio dei vincitori della Coppa del mondo. Tanel e Masiero sono in piena battaglia per quella maschile, dove guida il lettone Vigants con 509 punti, seguito dai due azzurri, appaiati a quota 459. Da tenere d’occhio lo svedese Karlsson, quarto con 435 lunghezze. Nella classifica sprint guida Becchis con 230 punti, davanti a Valerio con 212 e a Vigants con 184.

La Coppa femminile è sostanzialmente assegnata alla svedese Soemskar, che con 622 punti stacca la compagna di squadra Stenman di 110 lunghezze. Ci vorrebbe un mezzo miracolo per togliere la Soemskar dalla vetta. Al terzo posto, con chance di poter combattere anche per il secondo, si trova l’azzurra Maria Eugenia Boccardi, a quota 474 punti. Molto corta la classifica sprint, che vede comunque al comando ancora la Soemskar con 222 punti, davanti ad Alba Mortagna con 193 e alla Stenman con 172.