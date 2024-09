Cuneo Volley: mercoledì 25 settembre la presentazione della squadra nel cuore della città

Mercoledì 25 settembre il Cuneo Volley scende per strada insieme ai suoi atleti, allenatori, dirigenti, soci, sponsor, famiglie, tifosi, collaboratori, sostenitori, volontari e associazioni affiliate sul territorio, in un unico “movimento biancoblù” che percorrerà via Roma, fino ad arrivare in p.zza Galimberti per l’appuntamento con la “Presentazione stagionale 2024/2025” nel cuore della Città di Cuneo con un evento di libero accesso a tutti.

Il ritrovo è previsto per le ore 18.30 dal Caffè Bruno, a fianco della sede del Comune di Cuneo, per poi avviarsi in un unico movimento biancoblù alle ore 19.00, ritmati dai percussionisti della Banda di Bernezzo, verso p.zza Galimberti.

Nella piazza centrale della città, ad attendere e accogliere il movimento e la cittadinanza tutta che deciderà di unirsi, la splendida Eleonora Cottarelli, confermatissima presentatrice dell’evento di apertura della stagione del Club cuneese.

Sul palco si susseguiranno le Istituzioni locali, sempre al fianco del progetto biancoblù, i settori giovanili del Cuneo Volley e società affiliate a dimostrazione che a un anno di distanza le collaborazioni Fiöi & Fie si rafforzano e crescono.

La Cuneoginnastica, altra realtà sportiva partner per molte iniziative sul territorio, si esibirà durante la serata.

Il presidente Gabriele Costamagna presenterà le novità della stagione 2024/2025 ed infine tutti insieme si assisterà all’arrivo in grande stile della Serie A2, a bordo del pullman personalizzato by Gunetto Autolinee, che da questa stagione porterà in giro per l’Italia la MA Acqua S.Bernardo Cuneo.

Tutti i giocatori e i membri del team saliranno sul palco, presentandosi alla Città in modo ufficiale e per dare inizio alla regular season che partirà dalla prima domenica di ottobre.

Durante la serata sarà presente un Liveticket point a fianco del palco, dove si potranno sottoscrivere gli abbonamenti alla regular season della Serie A2 maschile.

L’invito è quindi per mercoledì 25 settembre nel cuore di Cuneo per dare inizio, insieme, alla nuova stagione del Cuneo Volley.