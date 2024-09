Boccia, salta intervista a E' sempre Cartabianca? Berlinguer: "Non se la sente"

(Adnkronos) - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice e influencer campana protagonista del caso che ha costretto Gennaro Sangiuliano alle dimissioni da ministro della Cultura, potrebbe non partecipare al programma 'E' sempre Cartabianca' questa sera su Rete 4. "Poco fa, Maria Rosaria Boccia ci ha detto che non si sente, vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. E ci chiede di spostare l'intervista alla prossima settimana", ha detto la conduttrice Bianca Berlinguer in apertura di trasmissione. "Avrei preferito vivere una serata più sonnacchiosa", le parole della giornalista.