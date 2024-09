Consumi, Brisigotti (Coop): "Garantire più convenienza salvaguardando qualità e sostenibilità"

(Adnkronos) - "Dal punto di vista dei consumi, la scelta fatta già tempo è quella di offrire al consumatore un forte sviluppo dei prodotti con il nostro marchio, al fine di riuscire a coniugare un prezzo più basso alla salvaguardia dei livelli di qualità e di sostenibilità, che con le nostre politiche siamo in grado di offrire". Così Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia, in occasione della presentazione del Rapporto Coop 2024 'Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani'.

Convenienza e qualità rappresentano “un unicum rispetto al panorama europeo”, spiega Brisigotti. E i risultati delle politiche applicate da Coop sono molto apprezzati dal consumatore: “Segno che la scelta è giusta e che può effettivamente contribuire alla riduzione della spesa per le famiglie”, sottolinea il direttore generale di Coop Italia.

L'aumento dell'inflazione, ora appianato, ha avuto un impatto anche sui volumi di vendita: “Bisogna considerare che questi ultimi due anni hanno visto per la prima volta nel nostro Paese una contrazione dei volumi dei beni alimentari, che non era mai avvenuta dal dopoguerra. Oggi l'inflazione si sta fermando, ma dobbiamo considerare che il livello dei prezzi rimane molto alto rispetto a quello di pochi anni fa e, quindi, è necessario dare una risposta alle famiglie con soluzioni di prodotto capaci di garantire una quota di risparmio che prima non si poteva offrire”, conclude.