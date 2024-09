Morta Maria Mattarella, quel rapporto speciale con lo zio

(Adnkronos) - Un rapporto molto intenso e affettuoso, quello tra Maria Mattarella e lo zio, Sergio Mattarella. Un rapporto speciale, unico. Era stato proprio il Capo dello Stato a battezzare la nipote, segretario generale della Regione siciliana morta ieri, per un male incurabile, a 62 anni, nella sua abitazione, circondata dagli affetti. Lo zio Presidente, negli ultimi mesi, con l'aggravarsi della malattia della nipote, l'ha raggiunta spesso a Palermo, proprio per starle vicino. Come ha fatto anche domenica, quando dopo avere partecipato alla cerimonia per l'8 settembre a Roma, è tornato a Palermo, dove le condizioni di Maria Mattarella si erano aggravate. Un rapporto che si è stretto ancora di più dopo la morte di Piersanti Mattarella, padre di Maria, ucciso il 6 gennaio 1980 in via Libertà sotto l'abitazione della famiglia Mattarella. Quando venne ucciso il padre, Piersanti Mattarella, Maria- allora 18enne- si trovava sul sedile posteriore dell'auto crivellata di colpi. Sul lato passeggeri c'era la moglie del Presidente, Irma Chiazzese, mentre il fratello di Maria, Bernardo Mattarella, era fuori dall'auto intento a chiudere il garage.

E proprio in via Libertà è stata allestita la camera ardente, in forma privata. Come in forma privata saranno anche i funerali, che si celebreranno domani alle 11 nella Chiesa San Michele Arcangelo di Palermo. Ad officiarli sarà il l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice.

Il Capo dello Stato non si è mai allontanato, in questi due giorni, dalla camera ardente, dove ha stretto decine di mani, di amici, parenti, arrivati da tutta Italia per rendere omaggio a Maria Mattarella. Con il Presidente è arrivata anche la figlia, Laura Mattarella, con tutta la sua famiglia, e gli altri due figli del Capo dello Stato, Francesco e Bernardo Giorgio.

"Un rapporto speciale, da sempre", continuano a dire i parenti tutti, quello tra Maria Mattarella e lo zio. Con lunghe chiacchierate, telefonate e messaggi. Fin dai tempi dei viaggi di famiglia, a Montecatini Terme sulle Dolomiti, con Sergio Mattarella e il fratello Piersanti, con le rispettive famiglie, trascorrevano le vacanze estive. Insieme con un'altra famiglia, Oliva, le cui figlie Maria e Giovannella, sono sempre state legate a Maria come parenti.

Un grande dolore per tutta la famiglia Mattarella, la morte del segretario generale della Regione siciliana, a partire dai figli, Giovanni e Piersanti alla madre Irma Chiazzese, al fratello Bernardo. Ma anche per i tanti amici e parenti, affranti per la perdita, prematura, di Maria Mattarella. (di Elvira Terranova)