Tumori, al via 'Make Sense Campaign' per prevenzione cancro testa-collo

(Adnkronos) - Oltre 130 centri sanitari su tutto il territorio italiano aderiscono alla 'Make Sense Campaign', la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo promossa dall'Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc) attraverso giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. Dal 16 al 21 settembre ospedali, cliniche, Asl, Ausl, Asst e centri medici privati saranno uniti da due obiettivi principali: educare quante più persone possibile al riconoscimento di eventuali sintomi delle neoplasie testa-collo, ma soprattutto ricordare, ancora una volta, quanto la prevenzione sia una buona pratica da coltivare ogni giorno, non solo una settimana l'anno. Anche per la XII edizione della Make Sense Campaign, presentata oggi al Senato - si legge in una nota - è confermata l'alta partecipazione dei centri sanitari italiani. Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche sono le regioni che, tra le 18 che partecipano all'iniziativa, hanno la più alta concentrazione di centri aderenti.

In Italia il cancro della testa e del collo rappresenta il 3% dei tumori totali, mentre in Europa è il settimo più comune. Nonostante la gravità e la sua crescente diffusione, ancora poche persone ne sono a conoscenza, eppure la possibilità di sviluppare un tumore alle vie aerodigestive superiori, nell'arco della, vita è pari a 1/46 negli uomini e a 1/197 nelle donne. In Italia ogni anno sono diagnosticati più di 9mila casi, 9.750 nel 2022 (fonte Aiom), di cui circa il 72% tra gli uomini; tuttavia i casi sono in aumento anche tra le donne, con un passaggio da 2.200 casi registrati nel 2017 a 2.700 nel 2022. Inoltre si tratta di un tumore più comune tra chi ha superato i 40 anni, ma si è osservato un recente incremento anche tra i più giovani.

"L'incidenza dei tumori testa-collo nel nostro Paese è di circa 7-8 nuovi casi/anno/100 mila abitanti - spiega Marco Radici, presidente, Società italiana di otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale (SIOeChCf) - C'è una variabilità estrema a seconda delle regioni anche in base alla diffusione di fattori di rischio (fumo, alcool, inquinamento industriale, ecc.): si passa da 0,5 nuovi casi nella provincia di Enna a 14 nuovi casi nella provincia di Pordenone. Ogni anno registriamo da 10 a 18mila nuovi casi", tanto che si tratta, "per frequenza" della "quinta neoplasia dell'uomo" dopol tumore alla prostata (50 mila) e neoplasie a colon-retto (42 mila), mammella (40mila) e polmone (32mila).

"La prevenzione - continua Radici - è fondamentale così come la diagnosi precoce. In Italia siamo ancora indietro. Sarebbero necessarie campagne di screening, oltre a quelle di dissuasione nei confronti di" fattori di rischio come "alcol e fumo, nonché l'informazione sulle problematiche legate all' Hpv. Esiste senz'altro una generale ignoranza intorno alle neoplasie testa-collo, nonché una certa resistenza a sottoporsi a visite otorinolaringoiatriche e odontoiatriche". Per questo "chiediamo campagne di informazione nelle scuole, corsi di aggiornamento per medici di base e il riconoscimento di centri di riferimento per la diagnosi e la cura delle neoplasie della testa e del collo". Fin dalla sua ideazione, la Make Sense Campaign ha l'obiettivo di informare ed educare sull'esistenza dei tumori testa-collo, spesso sconosciuti o sottovalutati, per trasmettere un messaggio semplice quanto essenziale: guarire si può. E più si è preparati sull'argomento, più si è in grado di individuare eventuali sintomi e agire con tempestività rivolgendosi al proprio medico per i dovuti accertamenti, per intervenire rapidamente sulla malattia aumentando esponenzialmente le probabilità di guarigione.

"Il tumore della testa e del collo rappresenta una minaccia significativa: se diagnosticato tardivamente, può risultare fatale in circa la metà dei casi - sottolinea Giovanni Succo, presidente dell'Aiocc e della European Head and Neck Society e direttore della Clinica universitaria di Otorinolaringoiatria 2 dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino - Al contrario, una diagnosi precoce ne garantisce la completa curabilità nel 90% dei casi. La Make Sense Campaign dà inizio a una settimana dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia, coinvolgendo pazienti, familiari, sopravvissuti, operatori sanitari e rappresentanti delle istituzioni. In contemporanea, in tutta Europa e in molte altre parti del mondo l'attenzione sarà focalizzata su questa realtà oncologica, la cui incidenza complessiva corrisponde alla somma di numerosi tipi di tumori considerati rari. Un'impressionante task force informativa e operativa, anche attraverso l'esecuzione di migliaia di visite gratuite, si pone in prima linea nella prevenzione del tumore della testa e del collo".

I tumori del distretto testa-collo "sono una malattia complessa - osserva Lisa Licitra, direttore Sc Oncologia medica 3, Tumori testa-collo, Fondazione Irccs Istituto nazionale tumori Milano e membro Aiocc - che richiede approcci multidisciplinari ben concertati e le cui cure, al momento, generano risultati ancora troppo poco favorevoli. La biologia molto eterogenea di questo tipo di tumori rende difficile sviluppare e testare medicinali che si dimostrino in grado di soddisfare i criteri di approvazione dei farmaci, soprattutto per via dell'esiguità dei sottogruppi in cui tali farmaci sono efficaci".

Alcuni "isotopi tumorali - continua Licitra - non possono essere trattati con farmaci che si sono dimostrati attivi e il modello della terapia di precisione, vincente in oncologia, non è praticabile e neppure praticato, quando efficace, per via delle limitazioni regolatorie. Auspichiamo un accesso ai farmaci più semplificato con la possibilità di beneficiare di una quota dedicata del fondo nazionale Aifa, un dialogo specifico con le aziende per uso nominale e compassionevole, un aggiornamento dei criteri dedicati alla patologia e un uso off label dedicato alla patologia".

La Make Sense Campaign "può concretamente salvare vite umane - rimarca Francesco De Lorenzo, presidente della Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (Favo) - sensibilizzando la cittadinanza sull'importanza di non sottovalutare alcuni sintomi afferenti al distretto testa-collo (dolore alla lingua o alla gola, ulcere che non guariscono, gonfiore del collo e altri sintomi analoghi) e consentendo in tal modo di arrivare a una diagnosi precoce per assicurare un elevato tasso di guarigione. A tal fine, Favo mobiliterà tutte le associazioni a essa aderenti per far sì che il maggior numero di persone venga raggiunto e, laddove necessario, anche indirizzando verso i centri di riferimento della costituenda Rete nazionale dei tumori rari, assicurando diagnosi precoci, trattamenti mirati e migliore qualità della vita".

Una rapida comprensione delle avvisaglie è cruciale per una diagnosi precoce, grazie alla quale il tasso di sopravvivenza sale all'80-90%, contro un'aspettativa di vita a 5 anni dalla diagnosi del 40-50% per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata (ibidem). Gli esperti sono d'accordo nel dire che, se presente anche solo uno di questi sintomi per 3 settimane o più, è necessario rivolgersi al medico: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono e/o macchie rosse o bianche in bocca; dolore alla gola; raucedine persistente; dolore e/o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un lato e/o perdita di sangue dal naso. A tale proposito, la campagna '1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita' si inserisce perfettamente nella più ampia cornice della Make Sense Campaign europea, promossa dalla European Head & Neck Society (Ehns), il cui motto quest'anno è 'Parità di accesso, parità di cure: unire l'Europa contro il cancro del testa-collo'. La campagna italiana è realizzata con il patrocinio e il contributo di una trentina di enti, istituzioni e società scientifiche. Maggiori dettagli ed elenco completo dei centri medici che partecipano all'iniziativa su aiocc.it.