Gestione del taglio boschivo: un seminario gratuito organizzato da Cia Cuneo

La gestione del taglio boschivo, tra regole e autorizzazioni: è il titolo del seminario informativo gratuito e aperto a tutti gli operatori della filiera, imprenditori agricoli, tecnici e professionisti, che Cia Agricoltori italiani di Cuneo organizza mercoledì 18 settembre alle ore 17,30 nella Sala della Cantina di Clavesana, in via Madonna della neve 19.

Molto qualificato il parterre dei relatori, con l’intervento di Marco Corgnati, Regione Piemonte Settore Foreste (Bandi PSP CSR 2023-2027 sulla filiera legno), Fabrizio Maglioni e Elisa Giaccone, Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud (Tagli boschivi: aspetti normativi e procedurali. Iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali e Registro Nazionale degli Operatori Forestali), Marco Allasia, presidente Federazione Ordini Dottori Agronomi e Forestali Piemonte e Valle d’Aosta (Il ruolo del Dottore Forestale), Luca Stella, comandante Gruppo Carabinieri Forestale Cuneo e Luciano Di Nardo, comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Cortemilia (Aspetti sanzionatori e controlli. Normativa EUTR e Dovuta Diligenza).

A seguire, domande e risposte sui temi trattati.

«Il lavoro nel settore forestale – spiega Martina Marcomini, responsabile dell’Area Formazione di Cia Agricoltori italiani di Cuneo - è un’opzione molto interessante per le aziende agricole che, sempre in maggior numero, decidono di diversificare la loro attività. Vuol dire aprirsi la possibilità di accedere ai bandi della Pubblica Amministrazione, strutturarsi per lavorare in sicurezza in modo da essere pronti a cogliere nuove opportunità. Molto importante è anche la formazione dei tecnici, fondamentali per fornire consulenze sempre più mirate e risolutive ai loro clienti nella gestione delle tempistiche e degli obblighi burocratici. Un servizio per il quale Cia Cuneo ha impegnato considerevoli risorse».

La partecipazione al seminario riconosce i crediti di formazione professionale 0,25 SDAF 14 per la categoria dei dottori Agronomi e dottori Forestali/Rif Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato con delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022.

Per iscrizioni e informazioni, scrivere a ciacuneo.formazione@cia.it oppure telefonare al numero 0171 67978 – 64521.