Alba, domenica 22 settembre “Sport in piazza” e “Alba in Bici”

Sport in Piazza

Piazza Medford e piazza Sarti ad Alba si animano grazie all’unione di due storiche manifestazioni organizzate domenica 22 settembre dall’Assessorato allo Sport del Comune di Alba: "Sport in piazza" e "Alba in Bici".

L’assessore allo Sport Davide Tibaldi dice: «Invito tutti a partecipare a una giornata all’insegna dello sport, e in particolare genitori e figli, per condividere insieme movimento, gioco e divertimento. Ringrazio tutte le associazioni e i gruppi sportivi coinvolti, oltre agli uffici Sport e Cultura del Comune, che hanno saputo proporre e coordinare un programma davvero molto vario e coinvolgente.»

Dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 in apposite aree attrezzate e curate dalle diverse associazioni cittadine, tutti possono cimentarsi in vari sport: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica leggera, basket, ginnastica ritmica, badminton, tennis, tennis tavolo, ciclismo, cheerleading e tanti altri… .

Anche quest’anno è presente sulla piazza un servizio ristoro a cura delle Misericordie dove poter gustare ottimi panini e, a pranzo, un buon piatto di pasta.

La mattinata vede anche la partenza da piazza Sarti della camminata non competitiva organizzata dalla Lilt con cui si contribuisce alla Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno. La partenza è alle ore 10.00, con ritrovo alle ore 9.00 e iscrizioni sul posto. Il costo per partecipare è di 10 euro.

Alle ore 10.00 e alle ore 15.00, l’associazione Zampe in spalla organizza invece una passeggiata con i cani sempre con partenza da piazza Sarti. La durata dell’attività è di circa 2 ore ed è necessario avere con sé guinzaglio, sacchetti, ciotola e bottiglia d’acqua. Info e iscrizioni al numero 320 8734749.

Alle 15.30 parte la pedalata di Alba in Bici, con un divertente percorso di circa 10 chilometri, da fare in compagnia lungo le vie della città, passando per il quartiere San Cassiano, il quartiere Moretta e, al ritorno, corso Michele Coppino.

Per partecipare basta arrivare in sella a una bicicletta da passeggio o una mountain bike, muniti di casco.

Apripista del corteo, le associazioni albesi Fiab e Alba Bike Team, che accompagnano i partecipanti lungo il percorso ad anello, con rientro in piazza Medford previsto per le ore 17.00 circa. All’arrivo golosa merenda per tutti.

L’iscrizione ad Alba in bici può essere effettuata a questo link oppure il giorno stesso dell'evento, all’info point di piazza Medford, compilando l’apposito modulo e sottoscrivendolo al momento della consegna dei pettorali numerati, prima della partenza. La partecipazione è gratuita.