Giacomo Pellegrino riconfermato presidente provinciale della Fipsas

All’unanimità Giacomo Pellegrino è stato riconfermato alla guida della Fipsas Cuneo, la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee.

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata con questo voto - ha commentato a caldo il presidente Pellegrino -, che in questo caso è anche un giudizio positivo su ciò che è stato fatto nei mandati precedenti. Sfide vinte e obiettivi raggiunti anche grazie all'impegno costante e concreto delle nostre associazioni e di tutti i volontari che operano quotidianamente sul territorio della Granda. Molto è stato fatto ma altrettanto è necessario fare nei prossimi anni, avendo ben in mente i nostri obiettivi principali: tutela dell’ambiente, ripopolamento dei nostri fiumi con specie autoctone legata all’attività dell’incubatoio ittico, contrasto al bracconaggio e, di fondamentale rilevanza, il. coinvolgimento delle nuove generazioni per far loro conoscere l’importanza del mondo della pesca nell’equilibrio del nostro ecosistema”.

Fanno parte del direttivo Fipsas i consiglieri: Luigi Asteggiano, Danilo Balbo, Massimo Barbero, Fulvio Barroero, Mattia Bertaina, Armando Bracco, Mauro Cortassa, Bernardino Dalmasso, Daniele Daziano, Piero Ferrari, Paolo Porrata, Gilberto Turco. Consigliere settore A.I. Piercarlo Magliano. Consigliere settore attività subacquee e nuoto pinnato Riccardo Delfino. Revisore dei conti dottor Bruno Giordano. Collegio probiviri dottor Elio Bertolino.