Il Tricolore arriva dal cielo, ora sono le vele d’epoca a regalare emozioni per il raduno numero 25 di Imperia [FOTO E VIDEO]

Il cielo di Imperia alle 18 in punto si colora di verde, di bianco e di rosso. Calato dall’alto con il lancio dall'elicottero SH 90 decollato da MariLuni (La Spezia) il vessillo tricolore, quello di Imperia e del Gruppo operativo incursori della Marina Militare fa battere il cuore e regala emozioni. Ma quella degli incursori non è solo uno spettacolo da togliere il fiato è stata la cerimonia di apertura dell'edizione numero 25 del Raduno delle Vele d'Epoca di Imperia.

Un evento dedicato alle “Regine del mare”, imbarcazioni classiche che da domani a domenica si sfideranno nel golfo del capoluogo di provincia.

Le interviste

Protagoniste del raduno sono le due regate di interesse internazionale: le "Vele D'Epoca 2023", riservate alle barche d'epoca e classiche, agli spirit of tradition, alle replice, alle big boat e ai classici Ior, e la "Coppa Imperia 2023", dove si sfideranno gli 8mR, la classe Internazionale Otto metri disegnati nel 1907. Tra le barche più significative 'Barbara', un elegante yawl che festeggia il suo centesimo compleanno, nata dal genio di Charles Ernest Nicholson nel 1923 e costruita al cantiere Camper and Nicholsons a Gosport, Inghilterra e Vision KC-3. Forse ciò che manca in questa edizione, a differenza delle precedenti, sono le grandi imbarcazioni. Molte sono a Barcellona. Oltre all’America’s cup regatano anche le signore del mare.

L'atterraggio degli incursori