Innovazione e utilizzo di energie rinnovabili: eVISO pioniera nell'autoconsumo a distanza

eVISO, azienda di tecnologia leader nell'innovazione energetica e nella promozione delle energie rinnovabili, annuncia con orgoglio un importante traguardo: l'introduzione dell'autoconsumo a distanza nella cabina primaria, un modello all'avanguardia di consumo energetico sostenibile. Questa soluzione, in cui eVISO risulta essere la terza società in Italia ad avere ricevuto l'approvazione dal GSE, rappresenta un’innovativa modalità di autoconsumo, ponendo eVISO tra i pionieri del settore.

Grazie a questa configurazione, l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico associato a un POD di consumo specifico può essere virtualmente redistribuita agli altri POD di consumo della stessa società, anche se questi non dispongono di impianti di produzione. Questo sistema consente di ridurre significativamente i costi energetici, abbattendo sia i costi dell'energia sia gli oneri di rete per il POD dotato di impianto fotovoltaico. Inoltre, l'energia prodotta in eccesso e non consumata può essere immessa in rete e venduta al valore di mercato, generando comunque una fonte di reddito per l'azienda.

Un ulteriore vantaggio deriva dal contributo erogato dal GSE per l'energia auto-consumata virtualmente, stimato in circa 100€/MWh. Questo incentivo è valido per un periodo di 20 anni, e viene erogato mensilmente. In particolare, per un valore di condivisione energia fino al 55%, l’azienda beneficerà direttamente di questo contributo; la quota eccedente questa percentuale sarà destinata da eVISO a progetti sociali, di beneficenza o welfare, dimostrando così un impegno concreto verso la comunità.

Questo modello di autoconsumo virtuale rappresenta una soluzione innovativa per ottimizzare l'uso di energia rinnovabile e ridurre i costi per le grandi aziende, le quali come categoria non possono accedere alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). eVISO si conferma così un partner strategico per le imprese nella direzione verso un futuro energetico sostenibile.

“Il nostro know-how avanzato e la capacità di implementare soluzioni tecnologiche innovative ci distinguono come uno dei pochi operatori in Italia capaci di gestire queste configurazioni complesse. Questo traguardo rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di innovare e sostenere la crescita delle energie rinnovabili nel mercato italiano” – ha dichiarato Lucia Fracassi, General Manager di eVISO.

eVISO continua a dimostrare il proprio ruolo di leader nella transizione energetica, promuovendo un futuro sostenibile per tutte le imprese.



Informazioni su eVISO:

eVISO è una società di tecnologia fondata nel 2012 da un team di ingegneri nucleari e fisici, che ha sviluppato una piattaforma d’Intelligenza Artificiale proprietaria per creare valore nel settore delle materie prime con consegna fisica, iniziando dal mercato dell’energia per arrivare al gas e al settore agri-tech con le mele.