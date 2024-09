Dal 9 settembre a Borgo San Dalmazzo attivi due nuovi micronidi

Dal 9 settembre Borgo San Dalmazzo ha arricchito la proposta a favore dei più piccoli della comunità – dai 3 mesi ai 3 anni - con la nascita di due nuovi micronidi.

Si tratta di “Chiocciolà” (nei locali dell’ex asilo nido di Via Monte Rosa 2) che ospita 24 bambini e di “LumaBò” (Palazzo San Giuseppe, conosciuto dai borgarini col nome di “ex-Protette”) con capienza fino a 20 bambini.

Entrambi i servizi sono gestiti dalla Cooperativa Insieme a Voi, già concessionaria dell’asilo nido, che ha dimostrato grande professionalità e attenzione verso le esigenze delle bimbe e dei bimbi, riscontrando la soddisfazione delle famiglie.

“Il micronido di Via Monte Rosa è operativo fin dalla prima settimana di settembre ed è al completo – spiega Michela Galvagno, assessora all’Istruzione - mentre nella nuova struttura di Piazza Liberazione, al momento, rimangono ancora posti disponibili pronti ad accogliere nuovi bimbi. Come Amministrazione Comunale crediamo molto in questo servizio perché riteniamo fondamentale fare tutto il possibile per agevolare la conciliazione lavoro-famiglia. Abbiamo ampliato nel totale i posti disponibili e desideriamo offrire ai piccoli un percorso pedagogico fin dalla tenera età in continuità con il lavoro sino ad oggi svolto. Invitiamo le famiglie di Borgo San Dalmazzo a fruire di questo importante servizio, gli spazi sono accoglienti e il personale è preparato. Chi è interessato può prendere contatto direttamente con la Cooperativa”.

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, da settembre a luglio compresi. Per quanto riguarda i pasti c’è la possibilità di usufruire del servizio mensa gestito dalla ditta Markas, oppure di portare il cibo da casa.

È possibile optare per diversi tipi di frequenza:

TEMPO pieno: 1° fascia 7,30 – 16,30; 2° fascia 7,30 – 17,30;

TEMPO part-time: con entrata all’apertura del servizio e con uscita alle ore 13.

Per far fronte alle spese, è possibile richiedere il 'bonus asilo nido' all’INPS. Il Comune interviene con risorse proprie di bilancio per l’integrazione delle rette su base ISEE.

Al momento dell’iscrizione, si fa riferimento ai criteri regolamentari utilizzati per stilare la graduatoria, dando priorità ai residenti in Borgo San Dalmazzo.

Per informazioni e per iscrizioni è necessario mettersi in diretto contatto con la Cooperativa “Insieme a Voi” ai seguenti recapiti: