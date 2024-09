Ascolti tv in ritardo, oggi doppia pubblicazione

(Adnkronos) - Gli ascolti tv di ieri 10 settembre 2024 e di lunedì scorso verranno comunicati in ritardo a causa "di problemi tecnici dovuti a un fornitore, risolti solo all’alba di stamane". Lo comunica l'Auditel in una nota nella quale specifica che "la pubblicazione odierna dei dati di ascolto sarà così configurata: in mattinata verranno resi noti i dati relativi alla giornata di lunedì 9 settembre; nel pomeriggio verranno resi noti i dati relativi alla giornata di ieri, martedì 10 settembre".