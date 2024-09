Dengue, caso autoctono a Brescia: è il primo in Italia del 2024

(Adnkronos) - Un caso autoctono di Dengue è stato identificato nell'area di Brescia. Si tratta del primo in Italia nel 2024. A darne notizia è l'Ats in una nota. L'Agenzia di tutela della salute ha spiegato che il "10 settembre 2024 è stato confermato sul territorio di Ats Brescia un caso positivo di Dengue in una persona che non ha effettuato alcun viaggio all'estero, come rilevato dall'indagine epidemiologica effettuata: quindi si tratta di un caso 'autoctono'".

Il paziente è in buone condizioni cliniche. Il comune di residenza del caso positivo è Ospitaletto - informa l'agenzia - e i comuni frequentati per motivi lavorativi sono Gussago e Monticelli. Tutti e 3 hanno emesso e pubblicato le relative ordinanze per le azioni previste e hanno effettuato disinfestazioni con trattamenti larvicidi e adulticidi". "Prosegue" dunque "l'attività di sanità pubblica", conclude l'Ats.

"Sono state attivate tutte le iniziative di sanità pubblica previste dai protocolli nazionali e regionali", continua l'Ats nella nota. "Il Dipartimento veterinario, in collaborazione con l'Izsler", Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, "ha predisposto il posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l'efficacia della disinfestazione e per il monitoraggio entomologico".

"Si sottolinea che la Dengue non si trasmette da persona a persona, ma il contagio avviene attraverso la puntura di una zanzara infetta", conclude l'Ats di Brescia ricordando dunque l'importanza di "difendersi dalla puntura", secondo le indicazioni disponibili anche sul sito dell'agenzia. Ulteriori aggiornamenti si avranno nella giornata di domani.

"Eccolo il primo caso autoctono italiano di Dengue di questo 2024. Sarà veramente il primo o ce ne sono molti altri misconosciuti in altre aree del nostro paese? Ormai la Dengue è un'infezione da sospettare clinicamente, anche fuori dalle aree endemiche, quando ci sono sintomi sospetti", ha scritto sui social Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Il caso autoctono di Dengue registrato a Brescia "mette in allerta tutti. Dobbiamo evidenziare però che la febbre da virus Dengue non si trasmette da persona a persona, ma solamente se si è punti da un zanzara infetta. Ecco perché la prevenzione va fatta prima. La Dengue si trasmette tipicamente attraverso la zanzara africana Aedes aegypti che noi in Italia non abbiamo. Occasionalmente la nostra zanzara tigre può essere un vettore, ma per il suo pasto di sangue ha bisogno di 2 microlitri di sangue, ecco perché punge più volte. Se in queste occasioni punge una persona infetta e poi subito una altra non infetta, ecco la trasmissione della Dengue", afferma all'Adnkronos Salute l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, che ricorda come "è assolutamente sbagliato tenere in casa o nei terrazzi ristagni di acqua: ne basta veramente poca per dare ospitalità alle zanzare. Evitiamolo".