Pioggia, freddo e neve in arrivo sull'Italia: le previsioni meteo

(Adnkronos) - Anticipo di autunno sull'Italia con pioggia, vento ma anche neve. Mentre sulla Penisola arriveranno i primi temporali nelle prossime ore, verso la fine della settimana ecco arrivare anche il crollo delle temperature e, con lui, il netto cambio di stagione. Queste le previsioni meteo degli esperti per oggi, 11 settembre 2024, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che un ciclone colmo di aria polare marittima raggiungerà l’Italia in serata con i primi temporali sulle Alpi e le Prealpi, in estensione notturna alla Pianura Padana. Tra giovedì e venerdì tutta l’Italia ‘crollerà’ nell’Autunno.

Intanto, nelle prossime ore, sentiremo ancora il respiro estivo con tanto sole e massime fino a 32°C in Sicilia, 31 in Puglia ma anche 30°C in Emilia Romagna (Forlì) ed Umbria (Terni). Saranno estivi anche i 29°C di Ferrara, Firenze, Napoli, Roma e Pesaro, anche se saranno già molto meno ‘africani’ rispetto ai giorni scorsi.

Ma questi 30°C saranno un ‘ricordo bollente’ rispetto a quello che succederà nelle prossime 48 ore: in alcune città avremo il dimezzamento delle massime; Bologna passerà da circa 30°C a meno di 20°C venerdì.

Quasi tutto il Centro-Nord nella giornata di venerdì 13 oscillerà su massime pienamente autunnali, intorno al valore che negli ultimi giorni rappresentava la minima: 20 gradi! Una temperatura che, negli ultimi anni, raramente si è registrata per più giorni a settembre; e questa fase autunnale sarà piuttosto lunga.

Avremo un crollo anche di 15°C, arriverà la neve sulle Alpi fino ai 1500-1700 metri (sui rilievi di confine fino ai 1100 metri!), ci saranno piogge diffuse e un rinforzo del vento.

Nel dettaglio, dopo un mercoledì soleggiato, guastato in serata dall’arrivo del ciclone polare, avremo un giovedì con piogge e temporali specie al Nord-Est e sulle regioni centrali; venerdì le piogge e il crollo termico investiranno anche il Sud mentre avremo un miglioramento al Nord e sulle centrali tirreniche.

Nel weekend, infine, ritroveremo anche il sole, ma in un contesto termico autunnale: sono previste massime fino a 27°C solo in Sicilia e Calabria, altrove saremo sotto i 25°C con Roma a 24 gradi (gradevoli) come Oristano e Cagliari.

A Lecce non supereremo i 23°C, su tutto il resto del Paese faticheremo ad andare oltre i 19 gradi nelle ore più calde: pensate, un anno fa si registrarono temperature massime così fresche solo da metà ottobre in poi, anzi localmente solo da novembre in poi.

Oltre alle massime in calo, alle piogge, alla neve e al vento (con locali mareggiate) avremo anche notti quasi rigide: le minime scenderanno ad una cifra, ad esempio a Milano avremo 7-8°C all’alba per tutto il weekend, un valore decisamente freddo per il periodo.

Urge un cambio di stagione anche nei nostri armadi: piumini (magari quelli leggeri da 80 grammi), felpe, pantaloni lunghi anche al Sud, guanti e berretti e tuta da sci per chi si troverà sulle Alpi anche a quote medio-basse.

Un settembre che si traveste da novembre: ‘all’improvviso, l’estate crolla nell’autunno’.

Mercoledì 11. Al Nord: peggiora entro sera con temporali. Al Centro: bel tempo prevalente e caldo. Al Sud: soleggiato e caldo.

Giovedì 12. Al Nord: maltempo e crollo termico. Al Centro: maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, calo termico. Al Sud: ultime ore di bel tempo, ma peggiora in Campania.

Venerdì 13. Al Nord: fresco, ultime piogge al Nordest. Al Centro: instabile con calo termico. Al Sud: maltempo e crollo termico.

Tendenza: weekend più soleggiato, ma ventoso e fresco.