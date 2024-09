Trump e il dibattito tv, migranti a Springfield mangiano gatti? "Ecco le prove"

(Adnkronos) -

Gli immigrati "a Springfield, in Ohio, mangiano i cani, i gatti, gli animali domestici delle persone". Donald Trump fa scalpore nel dibattito tv con Kamala Harris quando, sul tema dell'immigrazione, fa riferimento ad episodi che sarebbero avvenuti in Ohio. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti viene stoppato dal moderatore David Muir, che replica con la smentita delle autorità cittadine di Springfield. "Le persone lo hanno detto in tv", dice Trump. Le affermazioni dell'ex presidente diventano lo spunto per meme e post ironici su X. Il candidato repubblicano, però, non arretra. E su Truth, il social che ha creato, pubblica quelle che ritiene prove delle affermazioni fatte durante il dibattito.

Spunta un video che documenterebbe l'abuso compiuto da una donna nei confronti di un gatto. "Lo ha mangiato?", chiede l'autore del video a due persone mentre sul posto interviene anche la polizia. "Sì, l'ha mangiato", la risposta. Quindi, viene pubblicato un rapporto della polizia di Springfield relativo ad una segnalazione al 911: si fa riferimento a 2 uomini e 2 donne, tutti haitiani, che il 26 agosto avrebbero portato via 4 anatre da un'area pubblica della città.

La presenza di immigrati haitiani nella città è finita sotto i riflettori dell'emittente Fox News. A Springfield, meno di 70mila abitanti, sarebbero arrivati circa 20mila haitiani, come si legge sul sito della tv. L'argomento è diventato un tema di scontro in città, con una serie di interventi di cittadini nel consiglio comunale dello scorso 27 agosto: "E' un disastro, vergognatevi", le accuse alle autorità cittadine.