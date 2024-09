Racconigi Cycling Team: quattro atlete in gara al "Giro delle Marche in Rosa"

Ultimo prestigioso impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team, che nel prossimo week end darà battaglia nell’edizione 2024 del “Giro delle Marche in Rosa”, challenge a punti, riservata alla categoria donne open, suddivisa in tre prove.

La divisa biancorossa della formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo sarà difesa dalla junior secondo anno Arianna Giordani, medaglia di bronzo ai “Campionati del Mondo su Pista” e sesta classificata domenica scorsa al “Trofeo Latterie Inalpi - Trofeo Annibale Viterie” di Racconigi, e dalle junior all’esordio nella categoria Sofia Cabri e Silvia Ricciardi.

In gara anche l’under primo anno Asia Rabbia, in buone condizioni di forma dopo la settima piazza conquistata a Fornovo San Giovanni (BG) e la decima nella graduatoria generale finale del “Giro della Lunigiana”.

Venerdì 13 settembre una cronometro individuale di 3000 metri, disegnata nel cuore della città di Recanati (MC), assegnerà le prime maglie di leader della corsa marchigiana.

La prima atleta scatterà alle ore 18:00 in punto dalla centralissima Piazza Leopardi, dove sarà collocato anche il traguardo finale. Sabato 14 settembre le ragazze in gara affronteranno 116,1 chilometri spalmati su due differenti tracciati lunghi rispettivamente 18,6 e 20,1 chilometri, da ripetere entrambi per tre volte. Il circuito finale è caratterizzato da un complicato tratto in sterrato, lungo 600 metri, che senza dubbio farà discreta selezione. Ritrovo, operazioni preliminari, partenza (prevista per le ore 14:30) ed arrivo saranno collocati a Villa Musone di Loreto (AN), presso la parrocchia di San Flaviano.

Domenica 15 settembre l’ultima impegnativa frazione della ‘corsa rosa’ andrà in scena nel cuore di Offida (AP). Due distinti circuiti, ricchi di saliscendi, dovranno essere ripetuti rispettivamente per otto e per sette volte. 92,8 i chilometri totali di gara. Partenza, prevista per le ore 14:00, ed arrivo saranno installati in viale della Repubblica, nelle vicinanze del Parco della Luna.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA”:

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Silvio Traversa

LE TAPPE DEL “GIRO DELLE MARCHE IN ROSA”

- Venerdì 13 Settembre. Cronometro Individuale a Recanati (Km 3)

- Sabato 14 Settembre. Villa Musone di Loreto-Villa Musone di Loreto (Km 116,1)

- Domenica 15 Settembre. Offida-Offida (Km 92,8)