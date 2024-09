Chiambretti torna su Rai 3: le protagoniste sono Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano

(Adnkronos) - Torna stasera su Rai 3 la seconda edizione di ‘Donne sull'orlo di una crisi di nervi’, il programma di Piero Chiambretti in prima serata su Rai 3 per 6 puntate, programma di ‘infotainment’ che mette al centro l'universo femminile con un tocco d'ironia, comicità e intrattenimento. Le protagoniste femminili accanto al conduttore saranno Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano.

Sul palco si alterneranno ospiti a sorpresa, balletti e stand up comedian al femminile creando un vero e proprio ‘comedy club’, animato dal ritmo e dal sarcasmo di uno dei più innovativi autori e conduttori della tv italiana. In collegamento, i principali corrispondenti Rai all'estero forniranno aggiornamenti e prospettive internazionali. Non mancheranno gli ospiti musicali e d'eccezione, collegamenti a sorpresa e i preziosi contributi degli archivi Rai. "Il cast è diverso da quello dell’anno scorso - spiega Chiambretti -. Tre donne del cast sono Asia Argento, Alba Parietti e Rosita Celentano. Poi avremo Edoardo Camurri e il ritorno di Gene Gnocchi su Rai 3. E tanti altri parteciperanno come comici, giornalisti, e corrispondenti Rai".

Tra gli ospiti della prima puntata Darko Perić, l'attore serbo naturalizzato spagnolo, noto per il ruolo di Helsinki nella serie televisiva 'La casa di carta', e "un pezzo della storia politica italiana", Claudio Martelli. "Lui - osserva Chiambretti - ha avuto quattro matrimoni e cinque figli. Chi meglio di Martelli per parlare di crisi matrimoniali?". Nella scenografia campeggia un acquario "per anni il santuario di Fabio Fazio e dei suoi ospiti - ricorda -. E' un ricordo a Fazio, volevo ci fosse. I suoi erano pesci veri e poi morivano, questi non lo sono". Nel corso della trasmissione sarà il contenitore in cui "entrerà tutto", dall'ex ministro Sangiuliano alla candidata alla Casa Bianca, Kamala Harris, "gente che naviga nell’acquario del Paese".

Il programma, dice Chiambretti, è stato pensato con molta attenzione al pubblico. "Quello di Rai 3 oggi è un po’ frantumato dentro altre reti, anche della stessa Rai, e ritrovare le identità di rete era il piacere che da romantico volevo innestare nella produzione". Il titolo è un omaggio al regista Pedro Almodovar. "Si riferisce al fatto che la crisi nervi possa partire da una separazione, non solo matrimoniale, ma anche legata ad amici o parenti". Chi sono quindi le donne sull'orlo di una crisi di nervi? "Quelle del nostro cast - spiega il conduttore -. tre campioni, tre figure diverse tra loro" che si potrebbero paragonare a degli atleti. "Asia è George Best, giocatore stravagante, tutto genio e sregolatezza. Alba, se fossimo nel calcio, sarebbe quella che gioca fino a 40 anni, direi Fabio Capello. Rosita, invece, è un outsider, un jolly e può giocare diversi ruoli. Ha raggiunto la serenità di fondo e non ha paura di parlare di certe cose, non sente il peso del cognome ed è un battitore libero, potrebbe essere Samuele Ricci", centrocampista del Torino e della Nazionale.

Piero Chiambretti e il suo programma "erano elementi mancanti al progetto editoriale - ammette Marcello Ciannamea, direttore direzione Intrattenimento Prime Time Rai -. Piero è un artista e un conduttore intelligente, ironico, versatile, geniale e irriverente. Sono orgoglioso di averlo in squadra". Anche Giovanni Anversa, vice direttore direzione intrattenimento Prime Time Rai, parla di Chiambretti come di "un punto di riferimento" sin quando era un suo spettatore. "La cosa che ci accomuna è di avere ancora entusiasmo nelle cose che facciamo e la passione per questa magica cosa che è la televisione - sottolinea -. Era giusto riportare in Rai quel fuoco di intelligenza". L’'operazione Chiambretti' va in questa direzione: "'Donne sull'orlo di una crisi di nervi' non è il solito programma ma qualcosa di più - puntualizza Anversa - è aver riportato in Rai un grande livello di perfezionismo, attenzione all'attualità e un gusto per la qualità".