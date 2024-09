Effetto Taylor Swift dopo post su Harris, picco click a sito registrazione elettori

(Adnkronos) - Il post con cui Taylor Swift, pochi minuti prima della fine del dibattito fra Kamala Harris e Donald Trump ha annunciato ai suoi 283 milioni di follower su Instagram, il suo sostegno per la candidata dem in vista del voto del prossimo 5 novembre, conteneva un link al sito del governo per la registrazione degli elettori Vote.gov. Sito che ha visto un picco di 338mila nuovi visitatori nelle ore successive, ha reso noto un portavoce della General Service Administration, citato dalla Msnbc.

Il sostegno della cantante superstar si preannuncia come l'evento più significativo per influenzare i giovani sotto i 35 anni. Il 30 per cento di chi rientra in questa fascia di età ha ammesso in un sondaggio di Newsweek che sarà più probabile il suo voto per chi Swift sostiene.