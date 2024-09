Francesco Totti: "Sinner numero 1 da quando ha giocato con me a padel" - Video

(Adnkronos) - "Da quando Sinner ha giocato con me a padel è diventato numero uno al mondo. Sarà stata una casualità?", così Francesco Totti ai microfoni di Sky Sport scherza sul match avuto in passato con il tennista azzurro. Una partita a padel in cui, a detta dell'ex capitano della Roma, hanno giocato l'uno contro l'altro per qualche minuto: da quel momento in poi tutti i successi globali di Jannik Sinner.

"Gli ho fatto vedere 2-3 movimenti e lui ha capito. Tutti si prendono i meriti, io non ho mai detto nulla ma oggi lo faccio", ha aggiunto Totti.