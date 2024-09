Rai, Sangiuliano nella sede di Borgo Sant'Angelo a disposizione dell'ad Sergio

(Adnkronos) - Dopo avere incontrato i vertici Rai nei giorni scorsi, Gennaro Sangiuliano è ritornato oggi fisicamente al lavoro in azienda, dove gli è stato assegnato un ufficio a Roma nella sede di Rai Vaticano a Borgo Sant'Angelo. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ex ministro della Cultura è attualmente sistemato in una stanza al terzo piano della sede Rai, e resta a disposizione dell'ad Roberto Sergio. Sangiuliano dovrebbe però, nei prossimi mesi, smaltire il grosso ammontare di ferie arretrate a sua disposizione, poco meno di 300, prima che venga deciso il suo futuro in azienda.

Difficile capire quale possa essere il futuro dell'ex ministro della Cultura, considerando anche che lo stallo in cui versano le nomine Rai rende lo scenario ancora più complesso. Nessuna delle ipotesi in campo appare, al momento, più accreditata delle altre. Secondo quanto riporta 'Il Giornale d'Italia' - il primo ad anticipare la notizia - l'ipotesi più plausibile sarebbe una collocazione nel Centro studi Rai.