Chiusura notturna della galleria ‘Molini d’Isola’ per test sui nuovi impianti

Anas ha annunciato che, dal 16 al 20 settembre, la galleria ‘Molini d’Isola’ sulla statale 456 “del Turchino” a Isola d’Asti sarà chiusa al traffico durante la notte per consentire i test finali sui nuovi impianti di ventilazione e allarme. I lavori si svolgeranno tra il km 10,360 e il km 12,800.



La chiusura notturna, dalle 20 alle 6, interesserà solo i veicoli provenienti dalla A33, che saranno deviati sulla viabilità locale. Chi viaggia da Nizza Monferrato verso la A33 potrà invece transitare normalmente in galleria.



Anas sottolinea che questi interventi sono necessari per garantire la piena funzionalità e sicurezza della galleria, cercando di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti grazie alla programmazione notturna dei lavori.