Grande successo per le attività di Banca Territori del Monviso durante la 75ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola

Da oltre dieci anni main sponsor della manifestazione, Banca Territori del Monviso organizza diverse attività che vedono il coinvolgimento della cittadinanza e dei visitatori della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.

Domenica 1° settembre, nella splendida cornice di Piazza Sant’Agostino, si è svolto il laboratorio didattico-creativo rivolto ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per il secondo anno, BTM ha accolto le famiglie nel proprio stand offrendo ai genitori la colazione e ai bambini due ore di giochi creativi e racconti. Quest’anno è stata presentata “Noccio”, la nuova mascotte di Banca Territori del Monviso (BTM), un uccellino che vive nel parco del Monviso e che con le sue azioni insegna ai più piccoli il risparmio, anche in termini di sostenibilità. Tutti i bambini hanno ricevuto, al termine della mattinata, un tatuaggio e un libricino con il racconto di Noccio.

Grande successo e grande partecipazione anche per la 4ª cena benefica a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. L’evento, sold out già una settimana prima, ha visto la partecipazione di 140 persone unite per la ricerca sul cancro nella prestigiosa location degli Antichi Bastioni di Carmagnola. Dal costo della cena ogni partecipante ha devoluto 15 euro in beneficenza a cui si sono sommati altri 10 euro donati da Banca Territori del Monviso per ciascun commensale. L’importo totale raccolto è stato quindi di 3500 euro, interamente devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. La serata - a cui ha preso parte, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte - è stata vivacizzata da un inaspettato flash mob canoro ad opera di un tenore e di una soprano del Conservatorio di Torino.

Infine, venerdì 6 settembre, il direttore generale di Banca Territori del Monviso, Luca Murazzano, è stato protagonista del talk dal titolo “Costruire una comunità ESG: Banca BTM dialoga con la Città di Carmagnola, Eon Italia e Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro”.

Insieme al direttore Murazzano sono intervenuti sul palco allestito nella centralissima piazza Sant’Agostino: il sindaco di Carmagnola Ivana Gaveglio, Marcello Donini, Corporate Social Responsibility Manager Eon Italia, e Andrea Bettarelli, responsabile Fundraising, Marketing e Comunicazione della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Il dialogo è stato magistralmente coordinato dal noto conduttore televisivo e radiofonico RAI Tinto (al secolo: Nicola Prudente) accompagnato dalle musiche del Trio Illogico. La serata ha visto la partecipazione di un vasto pubblico interessato a conoscere e approfondire i progetti a favore delle Comunità locali in ambito sociale, ambientale e di governance sui quali le quattro realtà presenti sul palco collaborano. E’ emersa in tutta la sua evidenza la grande sinergia tra soggetti differenti che hanno però in comune una particolare attenzione alla persona e al territorio in cui operano.

BTM è stata poi coinvolta in altri momenti importanti della Fiera, come l’inaugurazione con la madrina Matilde Brandi e il padrino Sergio Muniz, la serata delle premiazioni sportive e del contest “peperone urbano”, la presentazione di iniziative per i giovani - sostenute proprio dalla Banca - quale “Piazza Ragazzabile”, il divertente “processo al peperone” che il sabato sera ha avviato la conclusione della kermesse carmagnolese.