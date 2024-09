Mondiali Skiroll: in Val di Fiemme Elisa Sordello 13^nella mass start

La pista di Ziano di Fiemme è stata teatro della 15 km con partenza in linea della categoria senior femminile.

La vittoria è andata, come da pronostico, alla mattatrice svedese Linn Sömskar. Dietro di lei la norvegese Groetting, mentre sul terzo gradino del podio si piazza una splendida e volitiva Stefania Corradini: per lei si tratta di una medaglia di grande valore, in quanto nativa della vicina Castello di Fiemme, e rappresenta una sorta riconoscimento per tutti gli sforzi fatti in questi anni.

Sotto una pioggia battente, che continua a imperversare sulle piste fiemmesi, le skirolliste hanno reso la mass start odierna altamente adrenalinica e incerta quasi fino alla fine. L’andatura di Sömskar appare fin dalle prime battute molto elevata, tanto che a un terzo di gara il gruppetto di testa è composto soltanto da nove atlete, tra le quali fanno parte anche le italiane Corradini, Boccardi e Monsorno (oggi in gara nelle meno abituali vesti di skirollista).

La gara si mantiene equilibrata fino all’ultimo giro, quando Sömskar incrementa il proprio passo e si invola in testa verso il traguardo senza particolari patemi, tallonata comunque da due atlete che ottengono l’argento e il bronzo mondiale: Karoline Groetting è seconda, staccata di soli 1.2’’ dalla svedese, mentre al terzo posto, come detto, si piazza Stefania Corradini.

La festa in casa Italia però non può fermarsi qui: a tenere alto il morale contribuiscono il quarto posto di Maria Eugenia Boccardi, sempre nelle prime posizioni nelle gare distance, e il quinto di Nicole Monsorno, che si è difesa bene in una gara di lunga distanza per lei che da sempre predilige le sprint.

La cuneese Elisa Sordello, portacolori dello sci club Entracque Alpi Marittime, chiude in tredicesima posizione.