Coppa Davis, Italia-Belgio 1-0: Berrettini supera Blockx

(Adnkronos) - Matteo Berrettini ha portato il primo punto, faticando non poco, nella sfida, valida per il Girone A delle Davis Cup Finals di scena all'Unipol Arena di Bologna, contro il Belgio, dopo il successo degli azzurri di Volandri contro il Brasile per 2-1. Nel primo singolare, quello dei numeri due dei rispettivi team, Matteo Berrettini, n.43 Atp ha superato Alexander Blockx, n.253, al debutto assoluto in Davis, in tre set con il punteggio di 3-6, 6-2, 7-5 in poco meno di due ore. Tra poco Flavio Cobolli, numero 32 Atp affronterà Zizou Bergs numero 72 del mondo, per il secondo singolare.