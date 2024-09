Harry 'emozionato' per i suoi 40 anni, farà vacanza con amici

(Adnkronos) - E' ''emozionato'' il principe Harry per il suo quarantesimo compleanno, domenica 15 settembre. Una giornata che trascorrerà ''in tranquillità in famiglia'' in California, per poi partire per una ''vacanza tra ragazzi con alcuni amici intimi''. Lo racconta lo stesso Duca dei Sussex alla Bbc, ricordando che era ''ansioso per i suoi 30 anni'', ma ora è ''emozionato per i 40''. Negli ultimi dieci anni, Harry racconta come la sua vita sia cambiata e ricorda in particolare come "diventare padre di due bambini incredibilmente gentili e divertenti mi ha dato una nuova prospettiva sulla vita e mi ha permesso di concentrarmi meglio su tutto il mio lavoro".

Con uno sguardo al futuro, ha poi aggiunto che "essere padre è una delle più grandi gioie della vita e mi ha reso ancora più motivato e impegnato a rendere questo mondo un posto migliore". Parlando di come i suoi due figli gli abbiano dato una "nuova prospettiva sulla vita", Harry ha affermato che "a prescindere dall'età, la mia missione è continuare a essere presente e a fare del bene nel mondo". Con un auspicio: ''avanti con il prossimo decennio!''.

Se domenica Harry trascorrerà del tempo con la famiglia in California, dieci anni fa il suo trentesimo compleanno è stato decisamente diverso, ricorda il quotidiano britannico Metro. Per Harry era stata organizzata una festa sfarzosa a Chatham House, dove erano presenti anche il fratello, il principe William, e sua moglie Kate. Poi ''il principe si era goduto un fine settimana spensierato a Las Vegas, solo pochi mesi dopo la rottura con l'ex fidanzata Cressida Bonas'', scrive il giornale. Due anni dopo ha incontrato Meghan, diventata poi sua moglie. Ma nel 2014 in cui ha compiuto 30 anni Harry - quinto in linea di successione sul trono britannico - ha anche creato gli Invictus Games, che quest'anno compiono 10 anni.

Gli Invictus Games, riservati ai militari feriti delle forze armate, restano una parte importante della vita di Harry, che li descrive come "il mio primo figlio".