Luca Giurato, oggi funerali a Roma: applausi e commozione

(Adnkronos) - Un lungo applauso ha accolto il feretro del giornalista e conduttore tv Luca Giurato scomparso all'età di 84 anni, davanti alla Chiesa degli Artisti di piazza del Popolo a Roma dove oggi si svolgono i funerali.

Ad accompagnare il carro funebre, la moglie, Daniela Vergara, visibilmente commossa e abbracciata da amici e parenti. "Una giornata molto triste per me", ha detto Mara Venier entrando nella chiesa. Per l'amica e collega Paola Saluzzi "Luca era una persona unica, generosa, affettuosa e corretta. Un vero amico". Presenti anche Eleonora Daniele, il giornalista Rai Dario Laruffa, e Pier Ferdinando Casini: "Giurato un uomo di grande spontaneità", ha detto il senatore Pd. A celebrare le esequie Don Walter Insero.