Manovra, Schlein “Scuola sia tra priorità, docenti vanno pagati meglio”

ROMA (ITALPRESS) - "Per noi l'istruzione pubblica è la prima grande leva di emancipazione sociale, le diseguaglianze si contrastano dai primi anni di vita. Un bimbo di Reggio Calabria ha cinque anni di aspettativa di vita in meno rispetto a un coetaneo di Bologna. L'Italia è già troppo divisa, altro che autonomia differenziata. Quest'ultimo provvedimento darà alla scuola del Paese un colpo letale". Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein in un'intervista al quotidiano La Repubblica."I docenti vanno pagati meglio, visto che oggi sono tra i peggio retribuiti del mondo sviluppato - prosegue -. Se è precaria la scuola, se è precaria la ricerca, è precario il futuro del Paese. Questo governo non crede nel futuro del Paese. Bisogna ridare ai docenti dignità sociale. Non è solo una questione di qualità didattica, è democrazia"."Chiedo uno sforzo economico maggiore, già nella prossima manovra, ma la verità è che il Governo Meloni ha fatto due manovre dimenticando scuola e diritto allo studio", sottolinea la leader dem."Bisogna fare delle scelte, indicare le priorità. La scuola è tra le priorità, insieme a sanità, attività produttive, salari e ambiente. Su alcune questioni dobbiamo proseguire nel solco del Next generation europeo, ma gli stipendi degli insegnanti sono una responsabilità dello Stato. I fondi europei, comunque, vanno utilizzati con maggiore intelligenza", dice ancora Schlein, che spiega: "Dobbiamo abbattere le rette di accesso ai nidi. In alcune regioni italiane si sta sperimentando un buon modo di fare inclusione aprendo il servizio a tutti. La politica è esattamente questo, scegliere che cosa fare".- Foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).