Il dottore che salva i ricci a Novello in trasferta a Torino per "fermare la devastazione del Meisino"

Corteo di protesta per "fermare la devastazione del Meisino". Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, il Comitato in difesa del parco - insieme ad ambientalisti, esponenti dei Fridays for Future e No Tav - si sono dati appuntamento in piazza Gustavo Modena. Da qui i manifestanti sono partiti in direzione dell'area verde, bloccando temporaneamente il traffico di auto su corso Casale e via Tommaso Agudio a Torino.