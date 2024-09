Una settimana di senso unico alternato in zona Piana Biglini ad Alba

Per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della segnaletica orizzontale, da lunedì 16 a sabato 21 settembre dalle ore 19.00 alle ore 7.00, senso unico alternato con semaforo mobile o movieri, sulla Strada Statale 231, nel tratto compreso tra il passaggio a livello in frazione Scaparoni e l’intersezione con via Garelli sulla rotatoria in corso Unità d’Italia, zona Piana Biglini di Alba.

Per limitare i disagi al traffico, i lavori saranno eseguiti di sera e di notte.

I lavori sono a cura di Anas S.p.A.