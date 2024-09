Vieni a scoprire il nuovo showroom di Kia Vento Alba!

La nuova concessionaria, inaugurata lo scorso novembre, è situata in Corso Bra 9 ed offre un ambiente accogliente e moderno dove i clienti possono scoprire i più recenti modelli Kia. Con uno showroom ampio e ben illuminato, i visitatori avranno l’opportunità di visionare veicoli compatti e sportivi, come la Kia Stonic e la Kia Picanto, e veicoli crossover e Suv di tendenza come il Kia Sportage e XCeed.

Venditori altamente qualificati sono a disposizione per assistere i clienti nella scelta del veicolo Kia più idoneo per le loro esigenze, offrendo una consulenza professionale e test drive personalizzati.

Inoltre, dispone di un’officina di servizio completamente attrezzata con tecnici certificati in grado di eseguire tutte le manutenzioni e riparazioni sui veicoli Kia con la massima attenzione ai dettagli. I clienti possono contare su servizi di assistenza efficienti e affidabili, garantendo ai loro veicoli condizioni ottimali nel corso del tempo.

La nuova Concessionaria Kia ad Alba è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19:00, e si trova in una posizione facilmente accessibile in Corso Bra 9, ex spazio Monchiero Moto. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web della concessionaria all'indirizzo kiavento.com, o contattare il servizio clienti al numero 0173-328234.

Il brand Kia in Provincia di Cuneo è rappresentato dal 2001 dalla concessionaria Vento: la sua sede principale è a Cuneo in via Valle Po, 143, Madonna dell’Olmo.

Picanto e Sportage sono da sempre i fiori all’occhiello di Kia.

La nuova Picanto si presenta con design nuovo, per festeggiare il ventesimo anniversario. Piccola, ma con tanto spazio, confortevole e tecnologica.

La Sportage è l’auto più venduta nel 2023 nel segmento C Suv. Versatile, con 5 motorizzazioni, fra cui Mild Hybrid, Plug-In Hybrid e Full Hybrid. La Sportage Special Edition, edizione limitata, si fa notare per il colore unico e lo stile accattivante e moderno.

La concessionaria Kia di Alba vanta un’officina autorizzata attrezzata con strumenti di ultima generazione e fornisce un servizio completo su tutta la gamma delle vetture Kia. Oltre ai 7 anni di garanzia, grazie al pacchetto di manutenzione Kia Care, i clienti hanno la possibilità di estendere la garanzia a chilometraggio illimitato.

www.kiavento.com