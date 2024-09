Domenica In, oggi torna Mara Venier. Dal gioco a premi all'attualità, tante le novità

(Adnkronos) -

Prende il via oggi, 15 settembre alle 14 su Rai1, in diretta dagli ‘Studi Rai Fabrizio Frizzi’, la nuova edizione 2024/25 di 'Domenica In', condotta anche quest’anno (per l'ultima volta) da Mara Venier. Per la popolare e amatissima conduttrice sarà la 16ma volta alla conduzione della trasmissione (la sua prima edizione è stata quella del 1993/94) e la settima consecutiva.

La formula di 'Domenica In' 2024/25 si presenta con tante novità, a partire dallo studio che avrà una scenografia completamente rinnovata, in grado di valorizzare al meglio i diversi momenti di spettacolo e di intrattenimento di uno dei programmi più popolari e longevi della Rai. Non mancheranno le celebri e richiestissime interviste ‘One-to-One’ di Mara Venier, ormai un elemento centrale e imprescindibile per il successo del programma.

Un ampio salotto con vista sui tetti di Roma ospiterà lo spazio dedicato all’approfondimento del tema della settimana, fatti di cronaca, eventi di particolare interesse e importanza sociale o anche argomenti più leggeri di costume e di spettacolo. Non mancheranno ospiti prestigiosi del mondo della musica e dello spettacolo, che potranno esibirsi in una nuova zona dello studio dedicata appositamente alle performance musicali. Altra novità, un gioco telefonico denominato ‘Mara 500+’, che coinvolgerà il pubblico da casa in un nuovo quiz a premi basato su filmati e momenti di repertorio che rievocheranno le oltre 500 puntate di 'Domenica In' condotte da Mara, ma anche le tante edizioni del popolare contenitore domenicale che si sono susseguite dal 1976 ad oggi.

In studio anche una band di 8 elementi, diretta dal maestro Stefano Magnanensi, pronta ad accompagnare le esibizioni ‘live’ dei vari ospiti che sceglieranno 'Domenica In' per presentare in anteprima i loro album e i loro tour. E poi un nuovo corpo di ballo, composto da 8 ballerini, che interverrà in alcuni momenti della puntata, per sottolineare o accompagnare, con coreografie studiate ad hoc, i vari momenti dello spettacolo.

Tra gli ospiti della prima puntata Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari e Sal Da Vinci. Lo spazio attualità vedrà la storia di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dessilva, in studio anche la criminologa Roberta Bruzzone.

"Nella prima puntata ci sarà in studio Valeria, moglie di Luis, il ragazzo arrestato per l'omicidio di Pierina Paganelli", ha detto Venier incuriosita "dalla storia d'amore personale di questa coppia: lei è stata tradita, ma continua a difenderlo". Non si parlerà di politica: "Non posso farlo, non sono una giornalista".

"Lo studio è stato rinnovato, presenterà una tridimensionalità per dare la possibilità alla conduttrice di muoversi in tutto lo spazio. Oltre all'intrattenimento ci sarà un momento di attualità in cui Mara farà da interprete dei principali temi della settimana. Sarà un programma proprio come la forma dello studio: a 360 gradi", ha spiegato Angelo Mellone, direttore intrattenimento day time. Per questa edizione "siamo riusciti a realizzare un gioco, che riguarda la storia della televisione, avevo voglia del contatto con il pubblico da casa, di leggerezza e di ritornare ad essere la Mara della mia prima 'Domenica In'", ha raccontato la conduttrice.

"Volevo fare una 'Domenica In' al femminile, ma i nomi erano difficili da mettere insieme", ha detto ancora Venier promettendo, nella nuova edizione, di raccontare "storie di donne con un vissuto importante da raccontare, come Valeria. Non voglio intervistare solo star ma anche avere un rapporto diretto con donne normali", ha aggiunto quindi la conduttrice, sottolineando che le piacerebbe coinvolgere la comica Barbara Foria in qualche puntata: "Ne stiamo parlando. Dobbiamo trovare un’idea carina e non banale".