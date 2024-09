Duodo eletto nuovo presidente della Federazione Rugby

BOLOGNA (ITALPRESS) - Andrea Duodo è il nuovo presidente della Federazione Italiana Rugby. Con il 55,92% dei voti (24.345), Duodo ha battuto la concorrenza del numero uno uscente, Marzio Innocenti, che ha ottenuto il 41,69% delle preferenze (18.149). Massimo Giovanelli ha invece raccolto l'1,70% dei voti (738). "Vorrei ringraziare il rugby italiano tutto, la mia squadra, la mia famiglia, chi mi è stato vicino in questo periodo così difficile ma anche così entusiasmante. Da domani sarò il presidente di tutti, non un capitano, ma il referente di tutto il movimento", le prime parole da presidente Fir di Duodo, al termine della proclamazione all'Assemblea Elettiva a Bologna. Consiglieri federali eletti in quota società: Paolo Vaccari (24.460 voti), Erika Morri (23.335), Antonella Gualandri (18.260), Vittorio Musso (17.378), Fulvio Lorigiola (15.830), Gabriele Gargano (15.475) e Antonio Luisi (13.816). Consiglieri federali eletti in quota giocatori: Leonardo Ghiraldini (1.850) e Silvia Pizzati (1.144). Consigliere federale eletto in quota tecnici: Carlo Orlandi. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Luigi Capitani (16.606 voti).- Foto Ufficio Stampa Federugby -(ITALPRESS).